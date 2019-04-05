Tarihi taşınmada aprondaki son yoğunluk Kule'den de görüntülendi
7 Nisan'dan itibaren kapanacak olan Atatürk Havalimanı'nda taşınma işlemleri başladı. Aprondaki son yoğun uçak trafiği, Hava Trafik Kontrol Merkezi'nden de görüntülendi.
05.04.2019 15:31
- Son Güncelleme: 05.04.2019 15:39
Atatürk Havalimanı'ndan 45 saatlik tarihi taşınma süreci bugün saat 03:00'da başladı.Taşınma çalışmalarının devam ettiği, yıllarca Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli kapısı olan Atatürk Havalimanı uçak yoğunluğu ile de dikkat çekiyordu. 1500 uçağın iniş ve kalkış yaptığı günlerin de yaşandığı Atatürk Havalimanı'nda uçak yoğunluğu manzaraları yarından itibaren tarihe karışacak.
Taşınma sürecinde THY'nin 158 uçağı Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yolcusuz olarak intikal edecek. 7 Nisan saat 00:00'dan itibaren Atatürk Havalimanı'nın saatlik kapasitesi; 5 iniş - 5 kalkış toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek.7 Nisan'dan sonraki ilk 7 gün içerisinde; "ihtiyaç halinde ilave tedbirler ve trafik düzenlemeleri uygulanacak.
DİĞER GALERİLER