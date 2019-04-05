Tarihi taşınmada aprondaki son yoğunluk Kule'den de görüntülendi

Atatürk Havalimanı'ndan 45 saatlik tarihi taşınma süreci bugün saat 03:00'da başladı.Taşınma çalışmalarının devam ettiği, yıllarca Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli kapısı olan Atatürk Havalimanı uçak yoğunluğu ile de dikkat çekiyordu. 1500 uçağın iniş ve kalkış yaptığı günlerin de yaşandığı Atatürk Havalimanı'nda uçak yoğunluğu manzaraları yarından itibaren tarihe karışacak.