RAMAZAN İMSAKİYE
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Tam kapanmada dikkat çeken detay! 1 ay sonra bir ilk! Normalleşme nasıl olacak? Bayramdan sonra tam kapanma bitecek mi?

Türkiye koronavirüs vakalarının artmasının ardından 26 Nisan'daki Kabine Toplantısı ile birlikte tam kapanmaya girmişti. 17 günlük tam kapanmanın son günlerine gelirken yaklaşık 1 ay sonra bir ilk yaşandı. Öte yandan vatandaşların en çok merak ettiği konu ise normalleşmenin nasıl olacağı oldu. Peki normalleşme nasıl olacak? Bayramdan sonra tam kapanma bitecek mi? İşte detaylar…

12.05.2021 09:54 - Son Güncelleme: 12.05.2021 09:54
Tam kapanmada dikkat çeken detay! 1 ay sonra bir ilk! Normalleşme nasıl olacak? Bayramdan sonra tam kapanma bitecek mi?

Son dakika haberi... Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı ortalaması, ocakta yüzde 5.24, şubatta yüzde 6.32 olarak tespit edildi. Kovid-19 vakalarının ülke genelinde arttığı mart ayında testlerin pozitiflik oranı ortalaması yüzde 11.39'a çıktı.

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Tam kapanmada dikkat çeken detay! 1 ay sonra bir ilk! Normalleşme nasıl olacak? Bayramdan sonra tam kapanma bitecek mi?

Bu yılın en yüksek pozitiflik oranı ise 14 Nisan'da yüzde 20.23 olarak kayıtlara geçti.

Tam kapanmada dikkat çeken detay! 1 ay sonra bir ilk! Normalleşme nasıl olacak? Bayramdan sonra tam kapanma bitecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan Çarşamba "kısmi kapanma", 29 Nisan Perşembe "tam kapanma" uygulamalarının başlatılmasıyla vaka sayıları ve testlerin pozitiflik oranı azalmaya başladı.

Tam kapanmada dikkat çeken detay! 1 ay sonra bir ilk! Normalleşme nasıl olacak? Bayramdan sonra tam kapanma bitecek mi?

Kısmi kapanmanın başlamasından 10 gün sonra 24 Nisan'da yüzde 14.44'e düşen testlerin pozitiflik oranı, 30 Nisan'da 12.02'ye indi.

Tam kapanmada dikkat çeken detay! 1 ay sonra bir ilk! Normalleşme nasıl olacak? Bayramdan sonra tam kapanma bitecek mi?

Tam kapanma sürecine geçilmesinin ardından mayıs ayında testlerin pozitif çıkma oranı şöyle değişti: "1 Mayıs'ta yüzde 11.90, 2 Mayıs'ta yüzde 10.82, 3 Mayıs'ta yüzde 10.15, 4 Mayıs'ta yüzde 11.99, 5 Mayıs'ta yüzde 11.54, 6 Mayıs'ta yüzde 8.84, 7 Mayıs'ta yüzde 8.00, 8 Mayıs'ta yüzde 7.89, 9 Mayıs'ta yüzde 7.69, 10 Mayıs'ta yüzde 6.36." Böylece Kovid-19 testlerinin pozitifliği, kısmi kapanmanın başladığı 14 Nisan'daki yüzde 20.23'lük oranın yaklaşık üçte birine geriledi.