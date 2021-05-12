Tam kapanmada dikkat çeken detay! 1 ay sonra bir ilk! Normalleşme nasıl olacak? Bayramdan sonra tam kapanma bitecek mi?
Türkiye koronavirüs vakalarının artmasının ardından 26 Nisan'daki Kabine Toplantısı ile birlikte tam kapanmaya girmişti. 17 günlük tam kapanmanın son günlerine gelirken yaklaşık 1 ay sonra bir ilk yaşandı. Öte yandan vatandaşların en çok merak ettiği konu ise normalleşmenin nasıl olacağı oldu. Peki normalleşme nasıl olacak? Bayramdan sonra tam kapanma bitecek mi? İşte detaylar…
Tam kapanma sürecine geçilmesinin ardından mayıs ayında testlerin pozitif çıkma oranı şöyle değişti: "1 Mayıs'ta yüzde 11.90, 2 Mayıs'ta yüzde 10.82, 3 Mayıs'ta yüzde 10.15, 4 Mayıs'ta yüzde 11.99, 5 Mayıs'ta yüzde 11.54, 6 Mayıs'ta yüzde 8.84, 7 Mayıs'ta yüzde 8.00, 8 Mayıs'ta yüzde 7.89, 9 Mayıs'ta yüzde 7.69, 10 Mayıs'ta yüzde 6.36." Böylece Kovid-19 testlerinin pozitifliği, kısmi kapanmanın başladığı 14 Nisan'daki yüzde 20.23'lük oranın yaklaşık üçte birine geriledi.