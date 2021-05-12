Tam kapanmada dikkat çeken detay! 1 ay sonra bir ilk! Normalleşme nasıl olacak? Bayramdan sonra tam kapanma bitecek mi?

Türkiye koronavirüs vakalarının artmasının ardından 26 Nisan'daki Kabine Toplantısı ile birlikte tam kapanmaya girmişti. 17 günlük tam kapanmanın son günlerine gelirken yaklaşık 1 ay sonra bir ilk yaşandı. Öte yandan vatandaşların en çok merak ettiği konu ise normalleşmenin nasıl olacağı oldu. Peki normalleşme nasıl olacak? Bayramdan sonra tam kapanma bitecek mi? İşte detaylar…

12.05.2021 09:54 - Son Güncelleme: 12.05.2021 09:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





