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Tahliyesinin 20. yılında Erdoğan'ın Pınarhisar'dan Başkanlığa uzanan mücadele dolu yılları

Siirt'te şiir okuduğu için yargılanarak Pınarhisar Cezaevi'ne konulan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tahliye oluşunun üzerinden tam 20 yıl geçti. 24 Temmuz'da 1999'da cezaevinden çıkan Başkan Erdoğan, yol arkadaşlarıyla AK Parti'yi kurdu. AK Parti 2002'de ilk seçiminde yüzde 34,6'yla tek başına iktidar oldu. Erdoğan ilerleyen yıllarda Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Türkiye'nin ilk Başkanı oldu. İşte Erdoğan'ın Pınarhisar'dan Başkanlığa uzanan mücadele dolu yılları...

24.07.2019 10:49 - Son Güncelleme: 24.07.2019 12:04
Tahliyesinin 20. yılında Erdoğan'ın Pinarhisar'dan Başkanlığa uzanan mücadele dolu yılları

Siirt'te okuduğu şiir bahane edilerek cezaevine koyulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yıl önce bugün Pınarhisar Cezaevi'nden tahliye oldu.

Tahliyesinin 20. yılında Erdoğan'ın Pinarhisar'dan Başkanlığa uzanan mücadele dolu yılları

Siyasetten tasfiye edilmeye çalışılan Erdoğan, vesayet odaklarının tüm engellerini milletle birlikte aştı. Erdoğan'ın 4 ay süren Pınarhisar günleri, cumhurbaşkanlığına uzanan demokrasi mücadelesinin yol haritasını oluşturdu.

Tahliyesinin 20. yılında Erdoğan'ın Pinarhisar'dan Başkanlığa uzanan mücadele dolu yılları

Vesayet odaklarının siyasetten tasfiye etmeye çalıştığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Siirt'te okuduğu şiir bahane edilerek Pınarhisar Cezaevi'ne konuldu.

Tahliyesinin 20. yılında Erdoğan'ın Pinarhisar'dan Başkanlığa uzanan mücadele dolu yılları

Erdoğan 20 yıl önce bugün cezaevinden çıktı.

Tahliyesinin 20. yılında Erdoğan'ın Pinarhisar'dan Başkanlığa uzanan mücadele dolu yılları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı düşürülen, hakkında "Muhtar bile olamaz" manşetleri atılan Erdoğan'ın 4 ay kaldığı Pınarhisar Cezaevi, bugün cumhurbaşkanlığına uzanan demokrasi mücadelesinin de temellerinin atıldığı yer.

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