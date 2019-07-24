Tahliyesinin 20. yılında Erdoğan'ın Pınarhisar'dan Başkanlığa uzanan mücadele dolu yılları

Siirt'te şiir okuduğu için yargılanarak Pınarhisar Cezaevi'ne konulan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tahliye oluşunun üzerinden tam 20 yıl geçti. 24 Temmuz'da 1999'da cezaevinden çıkan Başkan Erdoğan, yol arkadaşlarıyla AK Parti'yi kurdu. AK Parti 2002'de ilk seçiminde yüzde 34,6'yla tek başına iktidar oldu. Erdoğan ilerleyen yıllarda Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Türkiye'nin ilk Başkanı oldu. İşte Erdoğan'ın Pınarhisar'dan Başkanlığa uzanan mücadele dolu yılları...

24.07.2019 10:49 - Son Güncelleme: 24.07.2019 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





