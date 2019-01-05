Suriye sınırında yeni sistem devrede!
Suriye'deki iç savaş nedeniyle sınır hattında yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için "Türk Seddi" olarak nitelendirilen modüler beton duvar projesini hayata geçiren Türkiye, sınırın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki 40 kilometrelik bölümünde uygulanan "Akıllı Sınır Güvenlik Sistemi"yle de hudut güvenliğini artırdı.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 13:10:17 Güncelleme: 13:11:08
Suriye'deki iç savaş nedeniyle sınır hattında yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızmasına karşı fiziksel engel oluşturması amacıyla "Türk Seddi" olarak nitelendirilen modüler beton duvar projesini hayata geçiren Türkiye, sınırın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki 40 kilometrelik bölümünde uygulanan "Akıllı Sınır Güvenlik Sistemi"yle de hudut güvenliğini yükseltti.
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