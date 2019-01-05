Suriye sınırında yeni sistem devrede!

Suriye'deki iç savaş nedeniyle sınır hattında yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için "Türk Seddi" olarak nitelendirilen modüler beton duvar projesini hayata geçiren Türkiye, sınırın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki 40 kilometrelik bölümünde uygulanan "Akıllı Sınır Güvenlik Sistemi"yle de hudut güvenliğini artırdı.

5 Ocak 2019 Cumartesi, 13:10:17 Güncelleme: 13:11:08
Suriye sınırında yeni sistem devrede!

Suriye'deki iç savaş nedeniyle sınır hattında yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızmasına karşı fiziksel engel oluşturması amacıyla "Türk Seddi" olarak nitelendirilen modüler beton duvar projesini hayata geçiren Türkiye, sınırın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki 40 kilometrelik bölümünde uygulanan "Akıllı Sınır Güvenlik Sistemi"yle de hudut güvenliğini yükseltti.

Suriye sınırında yeni sistem devrede!

Derlenen bilgilere göre, Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarının terörle mücadele, kaçakçılık ve düzensiz göçün engellenmesi amacıyla sınır hatlarının güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediliyor.

Suriye sınırında yeni sistem devrede!

Bu kapsamda yaklaşık 911 kilometrelik uzunluğa sahip Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'i kapsayan Suriye sınır hattına modüler beton duvar ve akıllı kule çalışmaları yapıldı.

Suriye sınırında yeni sistem devrede!

Sınır güvenliğinin artırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan aydınlatma çalışmaları da 2017 ve 2018 yıllarında ivme kazandı. Bu çerçevede sınırın büyük bölümünde yeni aydınlatma tesisi oluşturuldu.

Suriye sınırında yeni sistem devrede!

Ayrıca sınır hattı için her biri 3 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde üretilen 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, hudut güvenliğinin artırılmasına olanak sağladı.

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