Sosyal medya düzenlemesinde son viraj! Başkan Erdoğan’ın masasında!

Özellikle 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesini öngören düzenleme çalışmaları geçtiğimiz aylarda başlamıştı. AK Parti MKYK Toplantısında aile yılında yapılacak düzenlemelere ilişkin sunum gerçekleştiren Bakan Göktaş, sunumunda 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin Bakanlığın çalışmaları kapsamında ki düzenlemeye ilişkin taslak çalışmada sona gelindiğine dikkat çekti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Göktaş, ilgili kurumlarla birlikte çocukların güvenli bir dijital dünyada yaşamalarına yönelik gerekli adımların atılacağını vurguladı.

BAŞKAN ERDOĞAN: GENÇLERİMİZİN YİTİP GİTMELERİNE SEYİRCİ KALAMAYIZ Başkan Erdoğan da gençleri ilgilendiren her toplantıya katıldığında konunun hassasiyetine dikkat çekerken, en son şu mesajı vermişti:

"Gençlerimizi modern popüler kültürün insafına terk edemeyiz. Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital mecraların her türlü melanetin bulunduğu karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız. Milletimizi asırlardır sarsılmadan ayakta tutan milli ve manevi değerlerimiz, bu mücadelede en büyük destekçimiz olacaktır."