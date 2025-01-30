Sosyal medya düzenlemesinde son viraj! Başkan Erdoğan’ın masasında!

Özellikle 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesini öngören düzenleme çalışmaları geçtiğimiz aylarda başlamıştı. AK Parti MKYK Toplantısında aile yılında yapılacak düzenlemelere ilişkin sunum gerçekleştiren Bakan Göktaş, sunumunda 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin Bakanlığın çalışmaları kapsamında ki düzenlemeye ilişkin taslak çalışmada sona gelindiğine dikkat çekti.
Sabah'ta yer alan habere göre, Göktaş, ilgili kurumlarla birlikte çocukların güvenli bir dijital dünyada yaşamalarına yönelik gerekli adımların atılacağını vurguladı.
BAŞKAN ERDOĞAN: GENÇLERİMİZİN YİTİP GİTMELERİNE SEYİRCİ KALAMAYIZ
Başkan Erdoğan da gençleri ilgilendiren her toplantıya katıldığında konunun hassasiyetine dikkat çekerken, en son şu mesajı vermişti:
"Gençlerimizi modern popüler kültürün insafına terk edemeyiz. Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital mecraların her türlü melanetin bulunduğu karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız. Milletimizi asırlardır sarsılmadan ayakta tutan milli ve manevi değerlerimiz, bu mücadelede en büyük destekçimiz olacaktır."
ÜZERİNDE DURULAN YAŞ 16
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın belirli kurallara göre disipline edilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Uraloğlu "Bu süreci, Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri bakanlıkları ile ilgili diğer kurumlarla yürütüyoruz. Dünyada 13 ve 16 yaş konuşuluyor, bizim üzerinde durduğumuz 16 yaştır. Buna yönelik çocuklarımızı koruma refleksiyle bazı çalışmalar yapıyoruz." dedi.