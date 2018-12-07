Sosyal medya AK Parti'nin seçim kampanyasını konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı çevre dostu seçim kampanyası büyük yankı uyandırdı. Kampanya #ÇevreDostuKampanya hashtagi ile Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleşti.

7 Aralık 2018 Cuma, 23:44:59 Güncelleme: 23:46:43
Sosyal medya AK Partinin seçim kampanyasını konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısından yerel seçimlerde yürütülecek seçim kampanyasına ilişkin olarak, "Eski tarz kampanya yöntemleri şehirlerimiz kirleten, tepkiye yol açan bir hale geldi. Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan kampanya yöntemini tamamen terk ediyoruz" demişti.

Sosyal medya AK Partinin seçim kampanyasını konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın 'Şehirleri kirleten bayrak ve afişler olmayacak' açıklamasının ardından AK Parti teşkilatı harekete geçti ve sosyal medyadan #ÇevreDostuKampanya hashtagi ile paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Sosyal medya AK Partinin seçim kampanyasını konuşuyor

AK Parti'nin sosyal medya kampanyasına destek çığ gibi büyüdü ve #ÇevreDostuKampanya hashtagi Türkiye gündeminde ilk sırada yer aldı.

Sosyal medya AK Partinin seçim kampanyasını konuşuyor

İşte #ÇevreDostuKampanya paylaşımlarından bazıları:

Sosyal medya AK Partinin seçim kampanyasını konuşuyor
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