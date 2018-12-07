Sosyal medya AK Partinin seçim kampanyasını konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısından yerel seçimlerde yürütülecek seçim kampanyasına ilişkin olarak, "Eski tarz kampanya yöntemleri şehirlerimiz kirleten, tepkiye yol açan bir hale geldi. Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan kampanya yöntemini tamamen terk ediyoruz" demişti.