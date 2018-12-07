Sosyal medya AK Partinin seçim kampanyasını konuşuyor

Sosyal medya AK Parti'nin seçim kampanyasını konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı çevre dostu seçim kampanyası büyük yankı uyandırdı. Kampanya #ÇevreDostuKampanya hashtagi ile Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleşti.
7 Aralık 2018 Cuma, 23:44:59 Güncelleme: 23:46:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısından yerel seçimlerde yürütülecek seçim kampanyasına ilişkin olarak, "Eski tarz kampanya yöntemleri şehirlerimiz kirleten, tepkiye yol açan bir hale geldi. Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan kampanya yöntemini tamamen terk ediyoruz" demişti.
DİĞER GALERİLER