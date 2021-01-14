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SON DAKİKA: Türkiye için aşı vakti! Sağlık çalışanlarının aşılama süreci 81 ilde başladı

Türkiye genelinde aşılama başladı. Acil kullanım onayı gelmesiyle aşı uygulaması 81 ilde uygulanıyor. İlkmaşıyı olan sağlık çalışanları, 83 milyona aşı olma çağrısında bulundu.



Sağlık personeli ile başlayan aşılama çalışması daha sonra belirlenen öncelik sıralamasına göre yürütülecek.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor. Aşı çalışmaları gece 24.00'e kadar sürecek. Hafta sonu da aşılama yapılacak.

14.01.2021 11:06 - Son Güncelleme: 14.01.2021 11:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





