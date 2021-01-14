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SON DAKİKA: Türkiye için aşı vakti! Sağlık çalışanlarının aşılama süreci 81 ilde başladı

Türkiye genelinde aşılama başladı. Acil kullanım onayı gelmesiyle aşı uygulaması 81 ilde uygulanıyor. İlkmaşıyı olan sağlık çalışanları, 83 milyona aşı olma çağrısında bulundu.

Sağlık personeli ile başlayan aşılama çalışması daha sonra belirlenen öncelik sıralamasına göre yürütülecek.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor. Aşı çalışmaları gece 24.00'e kadar sürecek. Hafta sonu da aşılama yapılacak.

14.01.2021 11:06 - Son Güncelleme: 14.01.2021 11:06
SON DAKİKA: Türkiye için aşı vakti! Sağlık çalışanlarının aşılama süreci 81 ilde başladı

Çin'in koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verildi, önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı oldu sonra Bilim Kurulu üyeleri. Bu sabah itibarıyla yurt genelinde toplu aşılama başladı. Önce sağlık çalışanları aşı oluyor.

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SON DAKİKA: Türkiye için aşı vakti! Sağlık çalışanlarının aşılama süreci 81 ilde başladı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.

Çin'den gelen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının ilk etapta iki doz halinde 28 gün arayla uygulanacağı, COVID-19 geçirenlerin 4-6 aylık süreçte aşılanmayacağı göz önüne alındığında, sağlık ordusunun tüm personelinin bir ay içinde hastalıkla mücadelede büyük avantaj kazanması bekleniyor.

SON DAKİKA: Türkiye için aşı vakti! Sağlık çalışanlarının aşılama süreci 81 ilde başladı

24.00'E KADAR AŞILAMA SÜRECEK
Aşı çalışmaları gece 24.00'e kadar sürecek. Hafta sonu da aşılama yapılacak.

Uzmanlar herkesin aşı yaptırmasını tavsiye ediyor. Aşı olmak isteyen kişinin ilk olarak randevu alması gerekiyor.

SON DAKİKA: Türkiye için aşı vakti! Sağlık çalışanlarının aşılama süreci 81 ilde başladı

RANDEVİ ALMAK GEREKİYOR
Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilecek.

SON DAKİKA: Türkiye için aşı vakti! Sağlık çalışanlarının aşılama süreci 81 ilde başladı

Randevu alan kişilerin kendilerine tanımlanan zaman dilimi içinde aşılanması gerekiyor.

Aşı için randevu verildiğinde, uygulanacak olan aşı barkod ile kayıt altına alınacak.
Aşılama yapıldıktan sonra da barkod sistemi ile takibi gerçekleştirilecek. Sağlık çalışanlarının aşılanması bittikten sonra ilk sırada 65 yaş ve üzeri kişiler var.

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