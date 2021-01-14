SON DAKİKA: Türkiye için aşı vakti! Sağlık çalışanlarının aşılama süreci 81 ilde başladı
Türkiye genelinde aşılama başladı. Acil kullanım onayı gelmesiyle aşı uygulaması 81 ilde uygulanıyor. İlkmaşıyı olan sağlık çalışanları, 83 milyona aşı olma çağrısında bulundu.
Sağlık personeli ile başlayan aşılama çalışması daha sonra belirlenen öncelik sıralamasına göre yürütülecek.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor. Aşı çalışmaları gece 24.00'e kadar sürecek. Hafta sonu da aşılama yapılacak.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.
Çin'den gelen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının ilk etapta iki doz halinde 28 gün arayla uygulanacağı, COVID-19 geçirenlerin 4-6 aylık süreçte aşılanmayacağı göz önüne alındığında, sağlık ordusunun tüm personelinin bir ay içinde hastalıkla mücadelede büyük avantaj kazanması bekleniyor.
Randevu alan kişilerin kendilerine tanımlanan zaman dilimi içinde aşılanması gerekiyor.
Aşı için randevu verildiğinde, uygulanacak olan aşı barkod ile kayıt altına alınacak.
Aşılama yapıldıktan sonra da barkod sistemi ile takibi gerçekleştirilecek. Sağlık çalışanlarının aşılanması bittikten sonra ilk sırada 65 yaş ve üzeri kişiler var.