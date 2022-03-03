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Haberler Güncel SON DAKİKA: TCG Anadolu deniz testleri için limandan ayrıldı! SSB paylaştı: Donanmamızın gücüne güç katacak

SON DAKİKA: TCG Anadolu deniz testleri için limandan ayrıldı! SSB paylaştı: Donanmamızın gücüne güç katacak

Son dakika haberleri... Türkiye'nin savaş gemisi TCG Anadolu'da bu sıralar büyük bir heyecan yaşanıyor. TCG Anadolu önceki gün yapımının sürdüğü Tuzla'daki tersaneden römorkörlar eşliğinde ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, TCG Anadolu gemisine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. İşte o heyecan verici fotoğraflar...

03.03.2022 13:47 - Son Güncelleme: 03.03.2022 14:01
SON DAKİKA: TCG Anadolu deniz testleri için limandan ayrıldı! SSB paylaştı: Donanmamızın gücüne güç katacak

Türkiye'nin yerli ve milli uçak gemisi TCG Anadolu'da şu sıralar heyecanlı günler yaşanıyor. TCG Anadolu, deniz testleri için Tuzla'da yapımının devam ettiği tersaneden ayrıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: TCG Anadolu deniz testleri için limandan ayrıldı! SSB paylaştı: Donanmamızın gücüne güç katacak

O anları yakalayan sosyal medya kullanıcıları da çektikleri fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflarda TCG Anadolu'nun römorkörler eşliğinde denizde yüzdürüldüğü görüldü.

SON DAKİKA: TCG Anadolu deniz testleri için limandan ayrıldı! SSB paylaştı: Donanmamızın gücüne güç katacak

Her fırsatta evinden video çekip hükümeti eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerli ve milli bu gemide sona gelinmesi konusunda ne diyeceği de merak konusu.

SON DAKİKA: TCG Anadolu deniz testleri için limandan ayrıldı! SSB paylaştı: Donanmamızın gücüne güç katacak

Sosyal medyada Kılıçdaroğlu için "evinde küvette gemi yüzdürür" yorumları yapılıyor.

SON DAKİKA: TCG Anadolu deniz testleri için limandan ayrıldı! SSB paylaştı: Donanmamızın gücüne güç katacak

TCG Anadolu'nun heyecan verici görüntüleri sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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