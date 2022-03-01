SON DAKİKA: TCG Anadolu deniz testleri için limandan ayrıldı
Son dakika haberleri... Türkiye'nin savaş gemisi TCG Anadolu'da bu sıralar büyük bir heyecan yaşanıyor. TCG Anadolu önceki gün yapımının sürdüğü Tuzla'daki tersaneden römorkörlar eşliğinde ayrıldı. TCG Anadolu şimdilerde deniz testleri için denizde vakit geçiriyor. İşte o heyecan verici fotoğraflar...
01.03.2022 09:33 - Son Güncelleme: 01.03.2022 09:52
Türkiye'nin yerli ve milli uçak gemisi TCG Anadolu'da şu sıralar heyecanlı günler yaşanıyor. TCG Anadolu, deniz testleri için Tuzla'da yapımının devam ettiği tersaneden ayrıldı.
O anları yakalayan sosyal medya kullanıcıları da çektikleri fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflarda TCG Anadolu'nun römorkörler eşliğinde denizde yüzdürüldüğü görüldü.