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Haberler Güncel SON DAKİKA: TCG Anadolu deniz testleri için limandan ayrıldı

SON DAKİKA: TCG Anadolu deniz testleri için limandan ayrıldı

Son dakika haberleri... Türkiye'nin savaş gemisi TCG Anadolu'da bu sıralar büyük bir heyecan yaşanıyor. TCG Anadolu önceki gün yapımının sürdüğü Tuzla'daki tersaneden römorkörlar eşliğinde ayrıldı. TCG Anadolu şimdilerde deniz testleri için denizde vakit geçiriyor. İşte o heyecan verici fotoğraflar...

01.03.2022 09:33 - Son Güncelleme: 01.03.2022 09:52
SON DAKİKA: TCG Anadolu deniz testleri için limandan ayrıldı

Türkiye'nin yerli ve milli uçak gemisi TCG Anadolu'da şu sıralar heyecanlı günler yaşanıyor. TCG Anadolu, deniz testleri için Tuzla'da yapımının devam ettiği tersaneden ayrıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: TCG Anadolu deniz testleri için limandan ayrıldı

O anları yakalayan sosyal medya kullanıcıları da çektikleri fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflarda TCG Anadolu'nun römorkörler eşliğinde denizde yüzdürüldüğü görüldü.

SON DAKİKA: TCG Anadolu deniz testleri için limandan ayrıldı

Her fırsatta evinden video çekip hükümeti eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerli ve milli bu gemide sona gelinmesi konusunda ne diyeceği de merak konusu.

SON DAKİKA: TCG Anadolu deniz testleri için limandan ayrıldı

Sosyal medyada Kılıçdaroğlu için "evinde küvette gemi yüzdürür" yorumları yapılıyor.

SON DAKİKA: TCG Anadolu deniz testleri için limandan ayrıldı

TCG Anadolu'nun heyecan verici görüntüleri sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

SON DAKİKA