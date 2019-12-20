Son dakika: Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı! İşte ilk görüntüler
Şırnak'taki Kıran-9 Operasyonu'na 1260, Hakkari'deki Kıran-10 Operasyonu'na 730 jandarma, polis ve güvenlik korucusu katılıyor. Operasyonlarla bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.
20.12.2019 09:59
- Son Güncelleme: 20.12.2019 10:03
Bu kapsamda, Şırnak'ta bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılan "Kıran-9 Cudi Dağı Operasyonu"na jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 84 operasyonel tim, 1260 personel katılıyor.
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