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Son dakika: Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı! İşte ilk görüntüler

Şırnak'taki Kıran-9 Operasyonu'na 1260, Hakkari'deki Kıran-10 Operasyonu'na 730 jandarma, polis ve güvenlik korucusu katılıyor. Operasyonlarla bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

20.12.2019 09:59 - Son Güncelleme: 20.12.2019 10:03
Son dakika: Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı! İşte ilk görüntüler

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta "Kıran-9 Cudi Dağı", Hakkari'de "Kıran-10 Kazan Vadisi" operasyonları başlatıldı.

Son dakika: Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı! İşte ilk görüntüler

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen kıran operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen devam ediyor.

Son dakika: Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı! İşte ilk görüntüler

Bu kapsamda, Şırnak'ta bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılan "Kıran-9 Cudi Dağı Operasyonu"na jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 84 operasyonel tim, 1260 personel katılıyor.

Son dakika: Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı! İşte ilk görüntüler

Aynı amaçla Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan "Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu"nda ise jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 48 operasyonel tim, 730 personel görev alıyor.

Son dakika: Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı! İşte ilk görüntüler
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