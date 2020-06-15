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Son dakika: Siirt'te 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika haberine göre Siirt Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ve 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyona ilişkin görüntüleri basınla paylaştı. Görüntülerde güvenlik güçlerinin operasyon bölgesine intikali, ATAK helikopterlerinin faaliyetleri ve güvenlik güçlerinin çalışmaları yer alıyor.

15.06.2020 14:59 - Son Güncelleme: 15.06.2020 15:16
Son dakika: Siirt'te 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı!

Kayıtlarda iki gün önce Eruh ilçesinin Ciraf mevkisinde düzenlenen hava destekli operasyonda teröristlerce kullanılan mağara ve sığınakların imha edildiği görülüyor.

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Son dakika: Siirt'te 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı!

Görüntülerde güvenlik güçlerinin operasyon bölgesine intikali, ATAK helikopterlerinin faaliyetleri ve güvenlik güçlerinin çalışmaları yer alıyor.

Son dakika: Siirt'te 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı!

Pervari ilçesinde 1 Haziran'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın adını taşıyan "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu"nda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Son dakika: Siirt'te 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı!

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın arazide sevk ve idare ettiği operasyonda drone ve kadavra arama köpeği de kullanılmıştı.

Son dakika: Siirt'te 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı!
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