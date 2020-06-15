Son dakika: Siirt'te 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı!
Son dakika haberine göre Siirt Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ve 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyona ilişkin görüntüleri basınla paylaştı. Görüntülerde güvenlik güçlerinin operasyon bölgesine intikali, ATAK helikopterlerinin faaliyetleri ve güvenlik güçlerinin çalışmaları yer alıyor.
15.06.2020 14:59
- Son Güncelleme: 15.06.2020 15:16
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