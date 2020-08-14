Son dakika| Sağlık Bakanlığı bölge bölge koronavirüs haritasını yayınladı! Haritada -25 detayı...

Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 968 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 228 bin 57 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 521 bin 880, vaka sayısı 245 bin 635, vefat sayısı 5 bin 912 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 647, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,9 oldu.