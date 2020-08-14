Son dakika| Sağlık Bakanlığı bölge bölge koronavirüs haritasını yayınladı! Haritada -25 detayı...
Koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor... Türkiye'de son 24 saatte yeni vaka sayılarını Sağlık Bakanlığı bölge bölge duyurdu. Türkiye'nin koronavirüs haritasındaki veriler hayli çarpıcı. Haritaya göre bir bölgede yaşanan vaka sayılarındaki düşüş dikkatlerden kaçmadı. Özellikle -25 detayı dikkat çekti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
14.08.2020 15:56
- Son Güncelleme: 14.08.2020 15:57
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