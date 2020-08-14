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Son dakika| Sağlık Bakanlığı bölge bölge koronavirüs haritasını yayınladı! Haritada -25 detayı...

Koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor... Türkiye'de son 24 saatte yeni vaka sayılarını Sağlık Bakanlığı bölge bölge duyurdu. Türkiye'nin koronavirüs haritasındaki veriler hayli çarpıcı. Haritaya göre bir bölgede yaşanan vaka sayılarındaki düşüş dikkatlerden kaçmadı. Özellikle -25 detayı dikkat çekti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

14.08.2020 15:56 - Son Güncelleme: 14.08.2020 15:57
Son dakika| Sağlık Bakanlığı bölge bölge koronavirüs haritasını yayınladı! Haritada -25 detayı...

Türkiye'de son 24 saatte 1243 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 245 bin 635, can kaybı 5 bin 912 oldu.

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Son dakika| Sağlık Bakanlığı bölge bölge koronavirüs haritasını yayınladı! Haritada -25 detayı...

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 66 bin 892 test yapıldı, 1243 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son dakika| Sağlık Bakanlığı bölge bölge koronavirüs haritasını yayınladı! Haritada -25 detayı...

Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 968 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 228 bin 57 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 521 bin 880, vaka sayısı 245 bin 635, vefat sayısı 5 bin 912 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 647, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,9 oldu.

Son dakika| Sağlık Bakanlığı bölge bölge koronavirüs haritasını yayınladı! Haritada -25 detayı...

Öte yandan Sağlık Bakanlığı bölge bölge yeni vaka sayıları açıkladı. Bir bölgedeki düşüş ise dikkatlerden kaçmadı...

Son dakika| Sağlık Bakanlığı bölge bölge koronavirüs haritasını yayınladı! Haritada -25 detayı...

DOĞU KARADENİZ
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Doğu Karadeniz'de 39 yeni vaka görüldü.

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