Son dakika: Koronavirüs vakalarında o iller alarm veriyor! İşte il il yeni kısıtlamalar!

Sağlık Bakanlığınca duyurulan her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayılarının açıklaması ile birlikte 'yerinde karar dönemi' kapsamında her ilin hıfzıssıhha kurulları illere özel yeni kısıtlama kararları aldı.



İşte il il gelen son kısıtlama kararları...

MUĞLA/BODRUM

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, sahil bantları, park, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yasaklandı. Kararın ardından sahil kenarlarına bant çekilerek uyarı yazısı asıldı.



Karara göre, sahil bantları, mesire ve piknik alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler nedeni ile çok yakın mesafede vatandaşların bir arada bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği nedeni ile vatandaşların sahil bantları, park, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.