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SON DAKİKA: İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında dün saat 14.51'de meydana gelen depremde yaşamını yitirenler birer birer toprağa veriliyor.

31.10.2020 17:04 - Son Güncelleme: 31.10.2020 17:08
SON DAKİKA: İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

İzmir'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden diş hekimi Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila Yüksel'in cenazeleri toprağa verildi.

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SON DAKİKA: İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında dün saat 14.51'de meydana gelen depremde yaşamını yitiren Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila Yüksel'in Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

SON DAKİKA: İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Cenaze törenine, Burcu Yüksel'in eşi İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile Yüksel ailesinin yakınları katıldı.

SON DAKİKA: İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Yüksel ailesinin 3 ferdinin cenazeleri, namazın ardından defnedildi.

SON DAKİKA: İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

TBMM BAŞKANI ŞENTOP DA KATILDI
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 58 yaşındaki Ayşe Melahat Köse'nin cenazesine katıldı.

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