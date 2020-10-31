SON DAKİKA: İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor
Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında dün saat 14.51'de meydana gelen depremde yaşamını yitirenler birer birer toprağa veriliyor.
31.10.2020 17:04
- Son Güncelleme: 31.10.2020 17:08
Cenaze törenine, Burcu Yüksel'in eşi İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile Yüksel ailesinin yakınları katıldı.
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