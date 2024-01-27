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SON DAKİKA I Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı: Yeni atamalar Resmi Gazete'de! 3 ilin emniyet müdürü değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de çok sayıda ilçenin Kaymakamı değişti. Öte yandan Adana, Iğdır ve Siirt'e yeni emniyet müdürleri atandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne Erden Sakarya ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne Necmettin Öztürk atandı. İşte isim isim yeni atamalar...

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 01:36 Güncelleme 27 Ocak 2024, 02:22
SON DAKİKA I Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı: Yeni atamalar Resmi Gazete’de! 3 ilin emniyet müdürü değişti 1

Başkan Erdoğan'ın kararıyla Adana Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne Erden Sakarya, Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne Necmettin Öztürk atandı.

SON DAKİKA I Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı: Yeni atamalar Resmi Gazete’de! 3 ilin emniyet müdürü değişti 2
▶️ Atama kararları Resmi Gazete'de!

SON DAKİKA I Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı: Yeni atamalar Resmi Gazete’de! 3 ilin emniyet müdürü değişti 3

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birçok müdürlüğe ve kaymakamlığa yeni atamalar...

SON DAKİKA