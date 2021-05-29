SON DAKİKA: Çamlıca Kulesi hizmete açıldı! 100 radyo yayın frekansıyla dünyada ilk ve tek

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Çamlıca Kulesi hizmete açıldı. İstanbul'un silüetini güzelleştiren ve anten yığınından kurtaran ve 369 metrelik yüksekliği ile İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi bir özelliğiyle ise dünyada ilk ve tek. Eylül 2020 itibarı ile asli faaliyeti olan yayıncılık hizmetinin verilmeye başlandığı kulede dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo yayını birbirlerinin güçlerini kesmeden, frekansları karışmadan servis ediliyor.

29.05.2021 14:47 - Son Güncelleme: 29.05.2021 15:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





