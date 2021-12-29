Son dakika: Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi | AFAD - Kandilli son depremler listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) elde edilen verilere göre Akdeniz'de saat 19.47'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı yerin 91,70 km derinliğinde gerçekleşti. İşte haberin detayları ve AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
29.12.2021 20:21
- Son Güncelleme: 29.12.2021 20:23
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.47'de Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.