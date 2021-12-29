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Haberler Güncel Son dakika: Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi | AFAD - Kandilli son depremler listesi

Son dakika: Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi | AFAD - Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) elde edilen verilere göre Akdeniz'de saat 19.47'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı yerin 91,70 km derinliğinde gerçekleşti. İşte haberin detayları ve AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

29.12.2021 20:21 - Son Güncelleme: 29.12.2021 20:23
Son dakika: Akdeniz’de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi | AFAD - Kandilli son depremler listesi

Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Son dakika: Akdeniz’de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi | AFAD - Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.47'de Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Son dakika: Akdeniz’de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi | AFAD - Kandilli son depremler listesi

Depremin 91,70 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Son dakika: Akdeniz’de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi | AFAD - Kandilli son depremler listesi

İşte depreme ilişkin tüm detaylar;

Son dakika: Akdeniz’de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi | AFAD - Kandilli son depremler listesi

Büyüklük : 5.1 (Mw)

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