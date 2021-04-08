SON DAKİKA: Afrin şehidinin naaşı baba ocağında! Annesinin sözleri yürekleri dağladı: Anneye çok kötü şaka yaptın sen
Zeytin Dalı harekatıyla terörden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın (28) cenazesi, memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine getirildi. Evinin önünde helallik alınması sırasında şehidin annesi Saniye Çakır'ın "Böyle mi olacaktı annem? Anneni yaktın sen oğlum. Anneye çok kötü şaka yaptın sen" diye feryat etmesi, yürekleri dağladı.
08.04.2021 14:24
- Son Güncelleme: 08.04.2021 14:24
Yenişehir Havalimanı'ndan alınan şehit Çakır'ın cenazesi, buradan karayoluyla İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Şehit Uzman Onbaşı Gökhan Çakır için burada helallik alındı. Bu sırada şehidin annesi Saniye, babası Hasan ve 1 yıllık eşi Gülşah Çakır, ayakta durmakta güçlük çekti. Saniye ve Gülşah Çakır, şehidin tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü.