SON DAKİKA: Afrin şehidinin naaşı baba ocağında! Annesinin sözleri yürekleri dağladı: Anneye çok kötü şaka yaptın sen

Anneni yaktın sen oğlum. Anneye çok kötü şaka yaptın sen. Ne zaman öldü oğlum, hangi saatte öldü? Nasıl can verdi? Annem dedi mi? Annem ne yapacak dedi mi? Canı yandı mı? Nasıl can verdi? Annem ne yapacak dedi mi" diyerek, feryat etti.