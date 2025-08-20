Somali'nin kaderi o gün değişti! Başkan Erdoğan'ın 2011 ziyareti hala hafızalarda: Her zaman mazlumların yanında

"O günlerde Somali, dünyadan kopmuş ve yardımsız bir ülkeydi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinesiyle, ailesiyle ve tüm yetkilileriyle Somali'ye geldiğinde dünyada bir dönüm noktası yaşandı. Sadece Türk halkının yardımı değil tüm dünyanın dikkati Somali'ye çevrildi."

"TÜRKİYE, GERİ ADIM ATMADI"

Erdoğan'ın ziyaretinden sonra Türkiye'nin Somali'den hiç geri adım atmadığını vurgulayan Nur, "O günden bu yana her gün daha iyiye gittik. Somali'nin yeniden inşasında Türkiye'nin katkısı büyüktür." dedi.

Nur, Türkiye'nin Somali'nin terörle mücadelesinde, gelişmesinde ve halkın refaha kavuşmasında hep yanında olduğunu belirtti.