Somali'nin kaderi o gün değişti! Başkan Erdoğan'ın 2011 ziyareti hala hafızalarda: Her zaman mazlumların yanında
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali ziyaretinin üzerinden 14 yıl geçti ama halkın hala hafızasında derin izler taşıyor. Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin Somali'nin kaderini değiştirdiğini ifade ederken "Türk halkı, her zaman mazlumların yanında oldu ve olmaya da devam ediyor. Somali halkı, o kara günlerden bugünlere geldiyse bunda Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının katkısı büyüktür" dedi.
