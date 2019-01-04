SOLOTÜRK Sarıkamış’ta prova yaptı
Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri çerçevesinde, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.
Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri çerçevesinde, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağlarısemalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.
SOLOTÜRK'ün, Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında 6 Ocak 2019 Pazar günü 10.00'de Sarıkamış'ta düzenlenecek gösteri için yaptığı prova uçuşu vatandaşları heyecanlandırdı. Vatandaşların beğeniyle izlediği SOLOTÜRK uçağı, pazar günü ilçede yapılacak anma etkinliklerinde Allahuekber Dağlarısemalarında gösteri uçuşu yapacak.