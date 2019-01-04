SOLOTÜRK Sarıkamış’ta prova yaptı

SOLOTÜRK'ün, Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında 6 Ocak 2019 Pazar günü 10.00'de Sarıkamış'ta düzenlenecek gösteri için yaptığı prova uçuşu vatandaşları heyecanlandırdı. Vatandaşların beğeniyle izlediği SOLOTÜRK uçağı, pazar günü ilçede yapılacak anma etkinliklerinde Allahuekber Dağlarısemalarında gösteri uçuşu yapacak.