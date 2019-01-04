SOLOTÜRK Sarıkamış’ta prova yaptı

Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri çerçevesinde, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.

4 Ocak 2019 Cuma, 19:13:29 Güncelleme: 19:21:12
SOLOTÜRK Sarıkamış’ta prova yaptı

Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri çerçevesinde, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağlarısemalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK Sarıkamış’ta prova yaptı

SOLOTÜRK'ün, Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında 6 Ocak 2019 Pazar günü 10.00'de Sarıkamış'ta düzenlenecek gösteri için yaptığı prova uçuşu vatandaşları heyecanlandırdı. Vatandaşların beğeniyle izlediği SOLOTÜRK uçağı, pazar günü ilçede yapılacak anma etkinliklerinde Allahuekber Dağlarısemalarında gösteri uçuşu yapacak.

SOLOTÜRK Sarıkamış’ta prova yaptı

Yaklaşık 15 dakika deneme uçuşu gerçekleştiren uçak daha sonra Sarıkamış'tan ayrıldı.

SOLOTÜRK Sarıkamış’ta prova yaptı

Bu akşam saatlerinde ise mevlit programıyla devam edecek etkinlikler kapsamında, gece saatlerinde meşaleli yürüyüş düzenlenecek.

SOLOTÜRK Sarıkamış’ta prova yaptı

Etkinlikler, yarın kardan heykeller sergisi açılışı, meşaleli kayak gösterisi ve anma programı ile sürecek.

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