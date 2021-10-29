SoloTürk Antalya'da 29 Ekim için uçtu! Muhteşem görüntüler
Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 uçağıyla tek kişilik hava akrobasisi sunan SoloTürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da gösteri uçuşu yaptı.
29.10.2021 18:42
- Son Güncelleme: 29.10.2021 18:56
Gösteriyi izlemeye gelenler, F-16'nın hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti. Yaklaşık 20 dakika süren gösteriyi Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de takip etti.
Diğer yandan pilot Doğan, gösterisine başlamadan önce konuşlandığı Antalya Hava Meydan Komutanlığı'ndan telsizle bağlanarak, sahilde toplanan kalabalığa seslenip 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Gösteriyi izlemeye gelen Yasemin Duran Alp Kutay, SoloTürk'ü her sene izlemeye geldiklerini ve çok beğendiklerini söyledi.