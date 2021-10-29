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SoloTürk Antalya'da 29 Ekim için uçtu! Muhteşem görüntüler

Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 uçağıyla tek kişilik hava akrobasisi sunan SoloTürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da gösteri uçuşu yaptı.

DHA
29.10.2021 18:42 - Son Güncelleme: 29.10.2021 18:56
SoloTürk Antalya’da 29 Ekim için uçtu! Muhteşem görüntüler

SoloTürk'ün Konyaaltı Sahili üzerindeki gösteri uçuşunu, alanı dolduran binlerce Antalyalı coşkuyla izledi.

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SoloTürk Antalya’da 29 Ekim için uçtu! Muhteşem görüntüler

Gösteriyi izleyenler, F-16'yı kullanan Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan'ın yaptığı manevralara alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak karşılık verdi.

SoloTürk Antalya’da 29 Ekim için uçtu! Muhteşem görüntüler

Gösteriyi izlemeye gelenler, F-16'nın hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti. Yaklaşık 20 dakika süren gösteriyi Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de takip etti.

SoloTürk Antalya’da 29 Ekim için uçtu! Muhteşem görüntüler

Diğer yandan pilot Doğan, gösterisine başlamadan önce konuşlandığı Antalya Hava Meydan Komutanlığı'ndan telsizle bağlanarak, sahilde toplanan kalabalığa seslenip 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

SoloTürk Antalya’da 29 Ekim için uçtu! Muhteşem görüntüler

Gösteriyi izlemeye gelen Yasemin Duran Alp Kutay, SoloTürk'ü her sene izlemeye geldiklerini ve çok beğendiklerini söyledi.

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