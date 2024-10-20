Sırp mafya lideri Jovan Vukotiç’in infazında adın geçen Kavaç çete lideri Nikola Vusoviç yakalandı

"Kavac" ve "Skaljari" adlı iki çetesi arasında uyuşturucu sevkiyatı ile ilgili yaşanan gerilim Türkiye'ye kadar uzandı. Skaljari lideri Jovan Vukatic, özellikle Sırbistan, Karadağ'da; Kavac Lideri Radoje Zwicer ise Bosna-Hersek, Yunanistan başta olmak üzere Balkanlarda faaliyet gösteriyordu. Her iki grup, uyuşturucu sevkiyatı ile ilgili sürekli savaş halindeydi. Çıkan çatışmalarda bugüne kadar 50'ye yakın insan hayatını kaybederken, çete Latin Amerika'dan Avrupa'ya yapılan kokain kaçakçılığının en az yüzde 30'unu kontrol ediyordu.