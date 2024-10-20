Sırp mafya lideri Jovan Vukotiç’in infazında adın geçen Kavaç çete lideri Nikola Vusoviç yakalandı

"Kavac" ve "Skaljari" adlı iki çetesi arasında uyuşturucu sevkiyatı ile ilgili yaşanan gerilim Türkiye'ye kadar uzandı. Skaljari lideri Jovan Vukatic, özellikle Sırbistan, Karadağ'da; Kavac Lideri Radoje Zwicer ise Bosna-Hersek, Yunanistan başta olmak üzere Balkanlarda faaliyet gösteriyordu. Her iki grup, uyuşturucu sevkiyatı ile ilgili sürekli savaş halindeydi. Çıkan çatışmalarda bugüne kadar 50'ye yakın insan hayatını kaybederken, çete Latin Amerika'dan Avrupa'ya yapılan kokain kaçakçılığının en az yüzde 30'unu kontrol ediyordu.
VALENCIA'DA 300 KİLO KOKAİN KAYBOLDU
İki azılı çetenin çatışmasının fitilini ateşleyen olaylar zinciri 2014 yılında İspanya'nın Valencia kentinde bir daireden 300 kilogram kokainin esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasıyla başladı. Hırsızlığın hemen ardından Skaljari çetesinden Goran Radoman, şubat ayında Yeni Belgrad'da Jurija Gagarina Caddesi'ndeki 26-A numaralı otoparkta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Radomani'nin Belgrad'da öldürülmesinden sadece birkaç saat önce, yine "Skaljar" grubunun bir üyesi olan Milan Vujotić'in aracının Podgorica'nın merkezinde havaya uçurulduğu ortaya çıktı.