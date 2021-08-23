Selde kaybolan kayıp vatandaşları bulmak için yoğun çaba! Didik didik arıyorlar

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da şu ana kadar 82 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ayrıca Kastamonu'da 9 ve Sinop'ta da 6 kişinin kayıp ihbarı bulunuyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayıp vatandaşların bulunabilmesi için Bartın'dan Ordu'ya kadar arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.