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Selde kaybolan kayıp vatandaşları bulmak için yoğun çaba! Didik didik arıyorlar

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketi sonrasında 82 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarıyla hem kayıp ihbarı yapılan 15 kişinin aranmasına devam ediliyor hem de selin yaraları sarılmaya çalışılıyor. 30'dan fazla kişinin cansız bedenine ulaşılan Karadeniz'de kayıp vatandaşların da bulunması için yoğun çaba sarf ediliyor. Kastamonu'da 9 ve Sinop'ta da 6 kişinin kayıp ihbarı bulunuyor.

23.08.2021 13:41 - Son Güncelleme: 23.08.2021 13:42
Selde kaybolan kayıp vatandaşları bulmak için yoğun çaba! Didik didik arıyorlar

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Kastamonu'nun Azdavay, Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Bu ilçelerde birçok bina ve iş yeri zarar gördü, onlarca araç da sel sularıyla birlikte denize Ezine Çayı üzerinden denize sürüklendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selde kaybolan kayıp vatandaşları bulmak için yoğun çaba! Didik didik arıyorlar

Sel felaketinin ardından Kastamonu ve Sinop'ta arama kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Hem denizden hem havadan hem de karadan aralıksız süren arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de katılıyor. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Karadeniz Bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Selde kaybolan kayıp vatandaşları bulmak için yoğun çaba! Didik didik arıyorlar

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da şu ana kadar 82 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ayrıca Kastamonu'da 9 ve Sinop'ta da 6 kişinin kayıp ihbarı bulunuyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayıp vatandaşların bulunabilmesi için Bartın'dan Ordu'ya kadar arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Selde kaybolan kayıp vatandaşları bulmak için yoğun çaba! Didik didik arıyorlar

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hem dürbünle hem bot ile hem de radar sistemiyle kayıp vatandaşların bulunabilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Selde kaybolan kayıp vatandaşları bulmak için yoğun çaba! Didik didik arıyorlar

Ayrıca Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi de Ezine Çayının döküldüğü alanda da arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

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