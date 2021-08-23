Selde kaybolan kayıp vatandaşları bulmak için yoğun çaba! Didik didik arıyorlar
Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketi sonrasında 82 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarıyla hem kayıp ihbarı yapılan 15 kişinin aranmasına devam ediliyor hem de selin yaraları sarılmaya çalışılıyor. 30'dan fazla kişinin cansız bedenine ulaşılan Karadeniz'de kayıp vatandaşların da bulunması için yoğun çaba sarf ediliyor. Kastamonu'da 9 ve Sinop'ta da 6 kişinin kayıp ihbarı bulunuyor.
Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Kastamonu'nun Azdavay, Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Bu ilçelerde birçok bina ve iş yeri zarar gördü, onlarca araç da sel sularıyla birlikte denize Ezine Çayı üzerinden denize sürüklendi.
Sel felaketinin ardından Kastamonu ve Sinop'ta arama kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Hem denizden hem havadan hem de karadan aralıksız süren arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de katılıyor. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Karadeniz Bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.
Kastamonu, Sinop ve Bartın'da şu ana kadar 82 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ayrıca Kastamonu'da 9 ve Sinop'ta da 6 kişinin kayıp ihbarı bulunuyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayıp vatandaşların bulunabilmesi için Bartın'dan Ordu'ya kadar arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.