Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva için Mardin'de tören düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen "Şafak 127 Operasyonu" kapsamında yer gösterme faaliyetleri esnasında teröristlerce yapılan saldırıda Tufan Kansuva şehit düşmüş, bir güvenlik korucusu yaralanmıştı.