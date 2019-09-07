Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva için Mardin'de tören düzenlendi
Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın cenazesi Sakarya'ya gönderildi.
07.09.2019 19:30
- Son Güncelleme: 07.09.2019 19:31
Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
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