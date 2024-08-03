Şehit Haniye'nin çağrısı üzerine Londra'da Filistin'e destek gösterisi: "İngiltere suç ortaklığına son ver"

Haniye'nin şehit olmadan önce yaptığı çağrı üzerine bugün dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da İsrail'in alçak suikastıyla şehit oldu.

LONDRA'DA FİLİSTİN'E DESTEK İngiltere'nin başkenti Londra 'da binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Ellerinde Filistin bayrakları, dövizler ve pankartlar taşıyan göstericiler, Filistin'e destek sloganları attı.

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İNGİLTERE SUÇ ORTAKLIĞINA SON VER

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün Filistinlilere destek için protesto yürüyüşü düzenledi. PSC yürüyüşle ilgili, "Binlerce kişi Londra'da Ateşkes ve İngiltere'nin İsrail'in şiddetine suç ortaklığına son vermesi için yürüyor" açıklamasında bulundu.