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Şehit Haniye'nin çağrısı üzerine Londra'da Filistin'e destek gösterisi: "İngiltere suç ortaklığına son ver"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da İsrail'in alçak suikastıyla şehit oldu. Haniye'nin şehit olmadan önce yaptığı çağrı üzerine bugün dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor. Filistin Dayanışma Kampanyası yürüyüşle ilgili, "Binlerce kişi Londra'da Ateşkes ve İngiltere'nin İsrail'in şiddetine suç ortaklığına son vermesi için yürüyor" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 15:54 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 15:54
Şehit Haniye’nin çağrısı üzerine Londra’da Filistin’e destek gösterisi: İngiltere suç ortaklığına son ver 1

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da İsrail'in alçak suikastıyla şehit oldu.

İngiltere'de Filistin'e destek gösterisi!

Haniye'nin şehit olmadan önce yaptığı çağrı üzerine bugün dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.

Şehit Haniye’nin çağrısı üzerine Londra’da Filistin’e destek gösterisi: İngiltere suç ortaklığına son ver 2

LONDRA'DA FİLİSTİN'E DESTEK
İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Ellerinde Filistin bayrakları, dövizler ve pankartlar taşıyan göstericiler, Filistin'e destek sloganları attı.

Şehit Haniye’nin çağrısı üzerine Londra’da Filistin’e destek gösterisi: İngiltere suç ortaklığına son ver 3

İNGİLTERE SUÇ ORTAKLIĞINA SON VER
Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün Filistinlilere destek için protesto yürüyüşü düzenledi. PSC yürüyüşle ilgili, "Binlerce kişi Londra'da Ateşkes ve İngiltere'nin İsrail'in şiddetine suç ortaklığına son vermesi için yürüyor" açıklamasında bulundu.

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