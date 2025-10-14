PODCAST CANLI YAYIN

Şarkıcı Güllü’nün adli tıp 'kati' raporu sonuçlandı! Başka DNA izine rastlandı mı? İşte kesin ölüm nedeni

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu tamamlandı. Birinci İhtisas Kurulu'nun hazırladığı kesin raporda Güllü'nün kanında yüksek oranda alkol tespit edildiği ancak zehirlenmeye bağlı bir ölüm bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. Rapora göre sanatçı yüksekten düşme sonucu oluşan çoklu kırıklar, beyin kanaması ve iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Olay, 26 Eylül günü saat 01.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Gerçek adı Gül Tut olan şarkıcı Güllü, yaşadığı binanın 6'ncı katındaki dairesinin penceresinden aşağı düştü.

Takvim Logo

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede sanatçının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Takvim Logo

Güllü'nün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Takvim Logo

Ön Otopsi Raporunda Darp veya Cebir İzine Rastlanmadı

Güllü'nün ölümünün ardından hazırlanan ilk otopsi raporunda, vücudunda darp veya cebir izine rastlanmadığı kaydedildi. Sanatçının cenazesi, 27 Eylül'de İstanbul Tuzla'da toprağa verildi.

Takvim Logo

Olayla ilgili yürütülen soruşturma ise Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülüyor.

Takvim Logo

Adli Tıp Kurumu: Yüksekten Düşmeye Bağlı Travmalar Ölüm Nedeni

Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından yapılan detaylı incelemede, Güllü'nün vücudunda yüksekten düşmeye bağlı çok sayıda kırık, beyin ve iç organ hasarı tespit edildi.

Takvim Logo

Raporda, "Yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Takvim Logo

Sanatçının cinsel muayenesinde ise akut travmatik bir bulguya rastlanmadı.

Takvim Logo

Kanda 3.53 Promil Alkol Tespit Edildi

Toksikolojik incelemede Güllü'nün kanında 3.53 promil etil alkol bulunduğu, bu oranın ileri düzeyde alkol alımını işaret ettiği kaydedildi.

Takvim Logo

Anal ve vajinal örneklerde sperm hücresine rastlanmazken, tırnak ve sürüntü örneklerinde de başka bir DNA profili tespit edilmedi.

Takvim Logo

Birinci İhtisas Kurulu'nun hazırladığı raporda, "Zehirlenmeye bağlı ölüm bulgusu saptanmamış, genel beden travmasına bağlı kafa ve vücut kırıkları, kafa içi kanama ve iç organ yaralanmalarından kaynaklanan iç kanama sonucu ölüm meydana gelmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Takvim Logo

Soruşturma Dosyası Savcılığa Gönderildi

Adli Tıp Kurumu'nun kesin raporu Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilerek soruşturma dosyasına eklendi.

Takvim Logo

Savcılık rapor doğrultusunda olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için incelemelerini sürdürüyor.