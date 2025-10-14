Şarkıcı Güllü’nün adli tıp 'kati' raporu sonuçlandı! Başka DNA izine rastlandı mı? İşte kesin ölüm nedeni
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu tamamlandı. Birinci İhtisas Kurulu'nun hazırladığı kesin raporda Güllü'nün kanında yüksek oranda alkol tespit edildiği ancak zehirlenmeye bağlı bir ölüm bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. Rapora göre sanatçı yüksekten düşme sonucu oluşan çoklu kırıklar, beyin kanaması ve iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdi.
