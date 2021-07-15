Şanlı direnişin 5. yılında 15 Temmuz'un unutulmayan fotoğrafları!
Fetullahçı Terör Örgütü'nün aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 251 kişinin şehit edildiği, yüzlerce vatandaşın yaralandığı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti. FETÖ'nün aylar öncesinden hazırlıklarını tamamladığı darbe girişimi esnasında "hesaba katmadığı" kimi gelişmeler gecenin seyrini değiştirdi.
15.07.2021 09:01
- Son Güncelleme: 15.07.2021 09:54
FETÖ'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 günü kalkıştığı darbe girişimine karşı şanlı direnişin kareleri...
Milli Savunma Bakanlığı'nda bulunan darbecilere müdahalede bulunan emniyet güçleri, ateş eden askerlerin bulunduğu noktalara biber gazı kapsülleri fırlattı.
Ankara Kızılay Meydanı'nda darbe girşimini protesto etmek için toplanan vatandaşlar, Kızılay'dan geçiş yapan tankların ilerleyişini elleriyle durdurmaya çalıştı.
İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşların İstanbul ve Ankara'daki darbe girişimine yoğun tepki gösterdi.