Sahte dolar operasyonunda şoke eden detay! ATM’ler bile fark edemedi! Özel bir banka 80 bin dolar zararda!

ÖZEL BİR BANKA 80 BİN DOLAR ZARARA UĞRATILDI

Sahte Dolar basan çetenin özel tekniklerle bastıkları dolarları özel bir bankanın bankamatiğine yüklediği, bankamatiklerinde sahte dolarları kabul ettiği öğrenildi. Bankanın, yapılan incelemede bankamatiklere yatırılan dolarların sahte olduğu tespit edilince şikayetçi olması üzerine çetenin yapılan operasyonla çökertildiği öğrenildi. Sahte dolar yatırılan bankanın yaklaşık 80 bin dolar zarara uğratıldığı öğrenildi.