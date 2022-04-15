Sahte dolar operasyonunda şoke eden detay! ATM'ler bile fark edemedi! Özel bir banka 80 bin dolar zararda!
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen sahte dolar operasyonunun detayları ortaya çıktı. ATM'lerin bile fark edemediği dolarlar ile Özel bir banka 80 bin dolar zarara uğratılmış.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İstanbul merkezli 7 İlde daha önceden tespit edilen 29 şüphelinin bulunduğu yirmi dokuz adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
Operasyonun İstanbul ayağında 14 şüphelinin bulunduğu adrese polis ekipleri tarafından baskın yapıldı. Operasyon kapsamında Sultangazi'de bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katına giren polis ekipleri adreste arama yaptı. Baskın yapılan adreste çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
ÖZEL BİR BANKA 80 BİN DOLAR ZARARA UĞRATILDI
Sahte Dolar basan çetenin özel tekniklerle bastıkları dolarları özel bir bankanın bankamatiğine yüklediği, bankamatiklerinde sahte dolarları kabul ettiği öğrenildi. Bankanın, yapılan incelemede bankamatiklere yatırılan dolarların sahte olduğu tespit edilince şikayetçi olması üzerine çetenin yapılan operasyonla çökertildiği öğrenildi. Sahte dolar yatırılan bankanın yaklaşık 80 bin dolar zarara uğratıldığı öğrenildi.
DOLANDIRICILIĞIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
ATM'lere gerçeğinden ayırt edilemeyen dolarları yükleyerek yapılan dolandırıcılığın detaylar ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin İstanbul'da bulunan farklı bölgelerdeki ATM'lerin sistemlerinin eski olmasından faydalanarak sahte olarak düzenlenmiş 50 dolarları yatırdığı belirlendi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İstanbul merkezli Adana, Kastamonu, Samsun, Zonguldak'ta daha önceden tespit edilen 29 şüphelinin bulunduğu adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenledi.