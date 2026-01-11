Sağanak sonrası tablo netleşti: İstanbul baraj doluluk oranları %20,11'e yükseldi
Dün akşam saatlerinden itibaren kent genelinde lodosla birlikte etkisini artıran sağanak yağışın bugün boyunca sürmesi beklenirken, Meteoroloji akşam saatlerinden sonra kar yağışının da etkili olacağını duyurdu. İSKİ'nin 11 Ocak 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 20,11 olarak açıklandı. Son 14 günlük süreçte yağışların etkisiyle doluluk oranı yüzde 17,87'den bu seviyeye yükselirken artışın bazı barajlarda sınırlı kaldığı görüldü.
