Sağanak sonrası tablo netleşti: İstanbul baraj doluluk oranları %20,11'e yükseldi

Dün akşam saatlerinden itibaren kent genelinde lodosla birlikte etkisini artıran sağanak yağışın bugün boyunca sürmesi beklenirken, Meteoroloji akşam saatlerinden sonra kar yağışının da etkili olacağını duyurdu. İSKİ'nin 11 Ocak 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 20,11 olarak açıklandı. Son 14 günlük süreçte yağışların etkisiyle doluluk oranı yüzde 17,87'den bu seviyeye yükselirken artışın bazı barajlarda sınırlı kaldığı görüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 11 Ocak 2026 Pazar günü açıklanan son verilere göre, İstanbul genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 20,11 olarak kaydedildi.

Son açıklanan rakamlar barajlardaki su seviyesinin önceki günlere kıyasla sınırlı da olsa yükseldiğini ortaya koydu.

SON 14 GÜNLÜK DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

İSKİ verilerine göre, 28 Aralık 2025 tarihinde İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde 17,87 seviyesindeydi. 11 Ocak 2026 Pazar günü itibarıyla açıklanan son verilerde ise bu oran yüzde 20,11'e yükseldi.

Son 14 günlük süreçte barajlardaki doluluk oranında yaklaşık 2,24 puanlık bir artış yaşandığı görüldü.

11 OCAK PAZAR GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul'daki barajların 11 Ocak Pazar günü itibarıyla doluluk oranları şu şekilde sıralandı:

📍Ömerli Barajı yüzde 23,68
📍Darlık Barajı yüzde 30,51
📍Elmalı Barajı yüzde 58,85

📍Terkos Barajı yüzde 15,72
📍Alibey Barajı yüzde 12,14
📍Büyükçekmece Barajı yüzde 15,83

📍Sazlıdere Barajı yüzde 13,23
📍Istrancalar Barajı yüzde 38,47
📍Kazandere Barajı yüzde 4,28
📍Pabuçdere Barajı yüzde 4,70