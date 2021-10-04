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Rus Donanmasına ait deniz yakıt ikmal tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanmasına ait "Vitse Admiral Paromov" isimli deniz yakıt ikmal tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Tankere sahil güvenlik unsurları eşlik etti. Haberin detayları...

AJANSLAR
04.10.2021 11:22 - Son Güncelleme: 04.10.2021 11:28
Rus Donanmasına ait deniz yakıt ikmal tankeri, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Ukrayna'nın Sivastopol Limanı'ndan hareket eden 80 metre boyundaki 3 bin 790 grostonluk açık deniz yakıt ikmal tankeri, sabah saatlerinde Marmara Denizi yönünden boğaza girdi. Tanker, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

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Rus Donanmasına ait deniz yakıt ikmal tankeri, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Ege Denizi yönüne seyrini sürdüren gemiye boğaz geçişinde sahil güvenlik unsurları refakat etti.

Rus Donanmasına ait deniz yakıt ikmal tankeri, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Rus Donanmasına ait deniz yakıt ikmal tankeri, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Rus Donanmasına ait deniz yakıt ikmal tankeri, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
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