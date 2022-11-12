Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Şakir Özkan Torunlar, Tel Aviv Büyükelçiliğine atandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Şakir Özkan Torunlar Tel Aviv Büyükelçiliğine atandı. Ayrıyeten Resmi Gazete'de yayımlanan kararda çok sayıda ilin müftülerinin değiştiği belirtilirken, Çalışma ve Soyal Güvenlik Bakanlığı, İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlarda da yeni atamalar yapıldı. İşte yapılan tüm atama kararları...
12.11.2022 00:54 - Son Güncelleme: 12.11.2022 01:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasyıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, İsrail Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar atandı. Ayrıyeten Resmi Gazete'de yayımlanan kararda çok sayıda ilin müftülerin değiştiği belirtilirken, Çalışma ve Soyal Güvenlik Bakanlığı, İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlarda da yeni atamalar yapıldı.