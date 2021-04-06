Ramazan ayı için korkutan vaka tahmini! Çok yüksek riskli illerde tam kapanma yeniden gündemde!

Günlük 40 binleri geçen vaka sayısı hem uzmanları, hem de vatandaşı güden güne daha da tedirgin etmeye devam ediyor. Mart ayında başlayan normalleşme süreci sonrası mutant virüslerin de etkisiyle hızla artan vakalar sonucu Türkiye 3'ünci piki yaşamaya başladı.