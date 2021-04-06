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Ramazan ayı için korkutan vaka tahmini! Çok yüksek riskli illerde tam kapanma yeniden gündemde!

Türkiye'de normalleşmenin ardından vaka patlaması yaşandı. Son 24 saatte 40 bini aşkın koronavirüs vakası görülürken Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasında çok yüksek riskli il sayısı 58'e çıktı. Uzmanlar Ramazan ayı için korkutan bir vaka tahmininde bulundu. Öte yandan 5 haftadır çok yüksek riskli olan illerde tam kapanma yeniden gündeme geldi. İşte detaylar...

06.04.2021 11:55 - Son Güncelleme: 06.04.2021 11:55
Ramazan ayı için korkutan vaka tahmini! Çok yüksek riskli illerde tam kapanma yeniden gündemde!

Günlük 40 binleri geçen vaka sayısı hem uzmanları, hem de vatandaşı güden güne daha da tedirgin etmeye devam ediyor. Mart ayında başlayan normalleşme süreci sonrası mutant virüslerin de etkisiyle hızla artan vakalar sonucu Türkiye 3'ünci piki yaşamaya başladı.

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Ramazan ayı için korkutan vaka tahmini! Çok yüksek riskli illerde tam kapanma yeniden gündemde!

VAKA SAYISI 42 BİNİ GEÇTİ
Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1706 oldu.

Ramazan ayı için korkutan vaka tahmini! Çok yüksek riskli illerde tam kapanma yeniden gündemde!

Son 24 saatte 25 bin 627 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi.

Ramazan ayı için korkutan vaka tahmini! Çok yüksek riskli illerde tam kapanma yeniden gündemde!

Toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601, vefat sayısı 32 bin 456, ağır hasta sayısı 2 bin 407 oldu.

Ramazan ayı için korkutan vaka tahmini! Çok yüksek riskli illerde tam kapanma yeniden gündemde!

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.