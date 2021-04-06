Ramazan ayı için korkutan vaka tahmini! Çok yüksek riskli illerde tam kapanma yeniden gündemde!
Türkiye'de normalleşmenin ardından vaka patlaması yaşandı. Son 24 saatte 40 bini aşkın koronavirüs vakası görülürken Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasında çok yüksek riskli il sayısı 58'e çıktı. Uzmanlar Ramazan ayı için korkutan bir vaka tahmininde bulundu. Öte yandan 5 haftadır çok yüksek riskli olan illerde tam kapanma yeniden gündeme geldi. İşte detaylar...
06.04.2021 11:55
- Son Güncelleme: 06.04.2021 11:55