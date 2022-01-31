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Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri ile 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

Millete hizmet yolunda dev projeler birer birer hayata geçiyor. Zonguldak'tan Kilimli ilçesine yaklaşık 30 dakikada gidilebilen yolu 5 dakikaya düşürecek olan Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri'nin yapımı tamamlandı. Çevre düzenlemesi yapılan projenin açılışı ise Başkan Erdoğan'ın katılımı ile 5 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

31.01.2022 15:37 - Son Güncelleme: 31.01.2022 15:38
Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri ile 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve Prof Dr. Teoman Duralı'nın adının verildiği tüneller ve sahil yolu projesinin yapımı tamamlandı.

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Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri ile 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

5 Şubat tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen törenle açılması beklenen proje ile Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol; 5,7 kilometreye düşecek.

Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri ile 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

AÇILIŞI GÜNÜNÜ BEKLEYEN VATANDAŞLAR SAHİLİ GEZDİ
Kilimli ilçesi başta olmak üzere Filyos Limanı'na da giden yol proje ile kısalmış olacak. Araçların şehir içine girmesini önleyecek olan Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri Gazipaşa Caddesi'ndeki trafik yükünü de büyük oranda azaltması bekleniyor. Yolun tamamlanmasıyla birlikte açılış öncesi meraklı vatandaşlar sahil yolunu gezdi.

Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri ile 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

Son hazırlıkların tamamlandığı sahil yolundaki çalışmalarda tüm hızıyla sürüyor. Sahil yolunda gezintiye çıkan Saadettin Arslan, "Çok iyi yol oldu. Allah razı olsun diyoruz. Ufak tefek aksilikler oldu ama kimse istemezdi öyle olmasını.

Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri ile 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

İnşallah onu da düzelttiler. Bizim için bulunmaz velinimet. Çoğu kimse, camiden çıkan bile yolu görmeye geliyor. Hava iyi olsa burası doluyor.

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