Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri ile 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

Son hazırlıkların tamamlandığı sahil yolundaki çalışmalarda tüm hızıyla sürüyor. Sahil yolunda gezintiye çıkan Saadettin Arslan, "Çok iyi yol oldu. Allah razı olsun diyoruz. Ufak tefek aksilikler oldu ama kimse istemezdi öyle olmasını.