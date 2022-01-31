Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri ile 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
Millete hizmet yolunda dev projeler birer birer hayata geçiyor. Zonguldak'tan Kilimli ilçesine yaklaşık 30 dakikada gidilebilen yolu 5 dakikaya düşürecek olan Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri'nin yapımı tamamlandı. Çevre düzenlemesi yapılan projenin açılışı ise Başkan Erdoğan'ın katılımı ile 5 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
31.01.2022 15:37
- Son Güncelleme: 31.01.2022 15:38
AÇILIŞI GÜNÜNÜ BEKLEYEN VATANDAŞLAR SAHİLİ GEZDİ
Kilimli ilçesi başta olmak üzere Filyos Limanı'na da giden yol proje ile kısalmış olacak. Araçların şehir içine girmesini önleyecek olan Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri Gazipaşa Caddesi'ndeki trafik yükünü de büyük oranda azaltması bekleniyor. Yolun tamamlanmasıyla birlikte açılış öncesi meraklı vatandaşlar sahil yolunu gezdi.