PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın annesinin feryadı yürekleri dağladı!

"ŞEHİT MEHMET'İN ANNESİ DESİNLER"

Şehit annesi Aliye Kırmızı, "Yaralı kuzum Mehmetim, anne sen her şeye layıksın derdin oğlum. Anne sen hasta olma, anne düğünümde karşı karşıya oynayacağız derdin hani oynamadık oğlum. Mehmet halay mendillerini almıştım oğlum, çifte mendille oynayacağım oğlum dedim, bugün mü oynayayım Mehmet. Çek kızım çek bu Mehmet'in annesi deyin çekin, bu Mehmet Kırmızı'nın annesi yazın altına. Çekin bu Mehmet'in annesi şehit annesi deyin. Bana artık kimse Aliye Hanım demesin, şehit Mehmet'in annesi desinler. Kim bana Aliye abla derse cevap veremem herkesin, komşuların haberi olsun şehit Mehmet'in annesi deyin. Anne ben düşünmem yaşamayı anne ben sensiz nasıl yaşamayı düşüneyim derdin. Gel Mehmet gel oğlum" diyerek feryat edip gözyaşı döktü.