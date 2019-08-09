personel.meb.gov.tr: Öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı! Sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlar?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 30 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında tercih bildiriminde bulunan adaylar sonuçları nereden görüntüleyebileceklerini merak ediyorlar. MEB tarafından yayınlanan kılavuzda sonuçları bugün açıklanacağı ve öğretmenlerin hangi tarihte göreve başlayacağı duyurulmuştu. Peki, personel.meb.gov.tr ile öğretmen atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlar?