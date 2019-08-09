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personel.meb.gov.tr: Öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı! Sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlar?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Atama bekleyen binlerce öğretmen adayı MEB'in resmi internet adresine akın etmeye başladı. Bakanlık tarafından sonuçların bugün açıklanacağı duyurulmuştu. Sonuçların ardından öğretmenlerin göreve ne zaman başlayacağı gündeme geldi. Peki, personel.meb.gov.tr ile öğretmen atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2019 sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlar?

09.08.2019 10:38 - Son Güncelleme: 09.08.2019 10:38
personel.meb.gov.tr: Öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı! Sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlar?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 30 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında tercih bildiriminde bulunan adaylar sonuçları nereden görüntüleyebileceklerini merak ediyorlar. MEB tarafından yayınlanan kılavuzda sonuçları bugün açıklanacağı ve öğretmenlerin hangi tarihte göreve başlayacağı duyurulmuştu. Peki, personel.meb.gov.tr ile öğretmen atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlar?

personel.meb.gov.tr: Öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı! Sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlar?

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Atama sonuçları, 9 Ağustos 2019 tarihinde MEB'in https://personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

personel.meb.gov.tr: Öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı! Sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlar?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

personel.meb.gov.tr: Öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı! Sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlar?

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

personel.meb.gov.tr: Öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı! Sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlar?

ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAR?

Öğretmenler 2 Eylül 2019 tarihi itibarıyla göreve başlayacaklar.

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