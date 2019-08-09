personel.meb.gov.tr: Öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı! Sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlar?
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Atama bekleyen binlerce öğretmen adayı MEB'in resmi internet adresine akın etmeye başladı. Bakanlık tarafından sonuçların bugün açıklanacağı duyurulmuştu. Sonuçların ardından öğretmenlerin göreve ne zaman başlayacağı gündeme geldi. Peki, personel.meb.gov.tr ile öğretmen atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2019 sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlar?
09.08.2019 10:38
- Son Güncelleme: 09.08.2019 10:38
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 30 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında tercih bildiriminde bulunan adaylar sonuçları nereden görüntüleyebileceklerini merak ediyorlar. MEB tarafından yayınlanan kılavuzda sonuçları bugün açıklanacağı ve öğretmenlerin hangi tarihte göreve başlayacağı duyurulmuştu. Peki, personel.meb.gov.tr ile öğretmen atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlar?
ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Atama sonuçları, 9 Ağustos 2019 tarihinde MEB'in https://personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.
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