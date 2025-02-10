Pendik’te otomobil sürücüsünün ezdiği kurye konuştu: Küfür etti aynasını kırdım

Kendisinin bu esnada otomobilin önünde seyrettiğini dile getiren Fatih F, "Bana arkadan çarptı, güzel güzel, 'Tutanak tutmamız gerek, iner misin?' dedim. Ben motorun üzerindeyim, halen zorlamaya devam ediyor, yaya geçidinin üzerinde yaşanıyor bu olay. Tekrar bana çarptı, durmadı, aşağıya doğru devam etti. Ilımlı yaklaştım, yapıcı davranmaya çalıştım. Camına yanaştım, 'Malıma zarar verdiniz' dedim. Aynam kırıldı bu arada, farklı lanse edildi, 'Kurye aynasını kırdı' denildi. Önce benim aynam kırıldı. Beyefendiye tekrar yanaştım, 'Tutanak tutmamız gerekiyor, malıma zarar verdiniz, şu an ben çalışıyorum, bu bir iş kazası' dedim." ifadesini kullandı.

"YEDİREMEDİM, SAĞ TARAFA GEÇEREK AYNASINI KIRDIM"

Fatih F, otomobil sürücüsünün küfür edip camını kapattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yediremedim, ben de sağ tarafa geçerek aynasını kırdım. O da cani gibi beni sıkıştırdı ve saniyelerce gaza bastı. 15-20 saniye ben nefessiz kaldım. İfade vermiş, 'Yanlışlıkla gaza bastım' diye. Böyle olduğunu düşünmüyorum, 3 kere bir insan bir insana çarpmaz. Öncesinin videoları da var, bana 2 defa çarptı, sonrasında bu olay yaşandı. Ben 'tutanak tutalım' dedim, kendisine saldırmadım. Üçüncü sefer de küfürle karşılık alınca ben de sinirlendim, o benim malıma 2 defa zarar verdi ben de onun malına bir kere zarar verdim. Sonrasında benim canıma kastetti."