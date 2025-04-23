"Papa’nın ölümünün ardından İstanbul yıkılacak" St. Malachy 1000 yıllık kehaneti şoke etti

Papa Francis'in 22 Nisan'da vefat etmesi, Aziz Malachy'nin "112. ve son papa" kehanetini yeniden gündeme getirdi. Bir gün sonra İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ise dikkatleri bir anda "yedi tepe üzerine kurulu şehir" ifadesine çevirdi.

1000 YILLIK KEHANET ORTAYA ÇIKTI Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis geçtiğimiz günlerde, 22 Nisan Pazartesi günü hayata veda etti. Ölüm haberi tüm dünyada yankı bulurken, 23 Nisan sabahı İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, bazı kesimlerde sembolik çağrışımlar uyandırdı.

"SON PAPA ÖLÜNCE YIKILACAK" Bunun nedeni ise, 12. yüzyıldan kalma olduğu öne sürülen St. Malachy Kehaneti ve onun "son papa"yı ve "yedi tepe üzerine kurulu şehrin yıkılışını" öngören ifadeleriydi.

Bu kehanet tarih boyunca Roma ile ilişkilendirilse de, benzer yapıya sahip İstanbul'un da yedi tepe üzerine kurulmuş olması, bazı mistik yorumlara kapı araladı.