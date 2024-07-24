Osmanlı idaresinde kalan topraklar! 100-200-300-400-500-600 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin yönettiği ülkeler

1299 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuyla başlayan süreç birkaç beylikten oluşan küçük bir oluşumun zamanla üç kıtayı kapsayan dev bir imparatorluğa dönüşmesini sağladı. Osmanlı'nın tarih sahnesindeki bu büyük değişim hem bölgesel hem de küresel düzeyde önemli etkiler yarattı. Osmanlı'nın stratejik hamleleri ve askeri başarısı imparatorluğun hızla genişlemesine yol açtı.