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Osmanlı idaresinde kalan topraklar! 100-200-300-400-500-600 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin yönettiği ülkeler

1299 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuyla başlayan süreç birkaç beylikten oluşan küçük bir oluşumun zamanla üç kıtayı kapsayan dev bir imparatorluğa dönüşmesini sağladı. Osmanlı'nın tarih sahnesindeki bu büyük değişim hem bölgesel hem de küresel düzeyde önemli etkiler yarattı. Osmanlı'nın stratejik hamleleri ve askeri başarısı imparatorluğun hızla genişlemesine yol açtı.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 08:35 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 08:34
Osmanlı idaresinde kalan topraklar! 100-200-300-400-500-600 yıl boyunca Osmanlı Devleti’nin yönettiği ülkeler 1

Osmanlı İmparatorluğu'nun eski toprakları, bugün birçok farklı modern devlete ev sahipliği yapmaktadır. Bu devletler Osmanlı'nın sosyal, kültürel ve siyasi yapısından izler taşımakta, bu da Osmanlı'nın kalıcı etkisini göstermektedir.

Osmanlı idaresinde kalan topraklar! 100-200-300-400-500-600 yıl boyunca Osmanlı Devleti’nin yönettiği ülkeler 2

3 KITA ONLARCA ÜLKE

Osmanlı Devleti hangi ülkeleri yönetti? İşte yanıtı...

Osmanlı idaresinde kalan topraklar! 100-200-300-400-500-600 yıl boyunca Osmanlı Devleti’nin yönettiği ülkeler 3

Birleşik Arap Emirlikleri

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