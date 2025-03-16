PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Ölçüm bugün yapıldı! İstanbul'da hava kirliliği alarmı! O semt tehlike altında

İstanbul'da 16 Mart 2025 tarihinde yapılan ölçümler sonucunda en yüksek hava kirliliği oranı Göztepe D-100 bölgesinde kaydedildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 20:28 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 20:28
Ölçüm bugün yapıldı! İstanbul’da hava kirliliği alarmı! O semt tehlike altında

En düşük hava kirliliği ise Kumköy bölgesinde ölçüldü. İşte İstanbul'daki hava kirliliği değerleri...

Ölçüm bugün yapıldı! İstanbul’da hava kirliliği alarmı! O semt tehlike altında

HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜM SONUÇLARI 📡

🔴 En yüksek hava kirliliği tespit edilen bölge:

  • Göztepe D-100: 119 (Hassas)

🟢 En düşük hava kirliliği tespit edilen bölge:

  • Kumköy: 6 (İyi)

Ölçüm bugün yapıldı! İstanbul’da hava kirliliği alarmı! O semt tehlike altında

📌 HAVA KALİTESİ KATEGORİLERİ

  • 0-50: İyi ✅

  • 51-100: Orta ⚠️

  • 101-150: Hassas ❗

  • 151-200: Sağlıksız 🚨

  • 201-300: Kötü ❌

  • 301-500: Tehlikeli ☣️

Ölçüm bugün yapıldı! İstanbul’da hava kirliliği alarmı! O semt tehlike altında

AVRUPA YAKASI HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLERİ 🌍

  • İyi seviyede olan bölgeler:

    • Kumköy - 6

    • Sultangazi 1 - 22

    • Sarıyer - 43

    • Arnavutköy - 48

    • Yenibosna - 49

  • Orta seviyede olan bölgeler: ⚠️

    • Çatladıkapı - 55

    • Silivri MTHM - 55

    • Maslak - 55

    • Alibeyköy - 55

    • Beylikdüzü - 59

    • Esenyurt - 56

    • Avcılar - 55

    • Bağcılar - 56

    • Beşiktaş - 55

    • Aksaray - 66

Ölçüm bugün yapıldı! İstanbul’da hava kirliliği alarmı! O semt tehlike altında

ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLERİ 🌏

  • İyi seviyede olan bölgeler:

    • Ümraniye - 34

    • Selimiye - 46

    • Sancaktepe - 43

    • Şile MTHM - 51

    • Büyükada - 45

  • Orta seviyede olan bölgeler: ⚠️

    • Sultanbeyli - 55

    • Üsküdar - 55

    • Kartal - 55

    • Kadıköy - 57

    • Tuzla - 85

  • Hassas seviyede olan bölgeler:

    • Göztepe D-100 - 119

Ölçüm bugün yapıldı! İstanbul’da hava kirliliği alarmı! O semt tehlike altında

HAVA KİRLİLİĞİ NEDEN ARTTI? 🤔

İstanbul'da 11 Mart'tan itibaren etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozları, kentte hava kirliliğini olumsuz etkiliyor. Özellikle trafik yoğunluğu yüksek bölgelerde hava kalitesi düşüş gösterdi. 🚗💨

Ölçüm bugün yapıldı! İstanbul’da hava kirliliği alarmı! O semt tehlike altında

VATANDAŞLARA ÖNERİLER 🏠

  • Hassas gruplar (yaşlılar, çocuklar, solunum yolu hastaları) dışarı çıkarken dikkatli olmalı. 🚶‍♂️

  • Kapalı alanlarda hava filtreleme sistemleri kullanılmalı. 🏢

  • Maske kullanımı, özellikle hassas hava kalitesi bölgelerinde önerilir. 😷

  • Araç kullanımını azaltarak toplu taşıma tercih edilmeli. 🚋

Ölçüm bugün yapıldı! İstanbul’da hava kirliliği alarmı! O semt tehlike altında

Fotoğraflar: AA