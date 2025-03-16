Ölçüm bugün yapıldı! İstanbul’da hava kirliliği alarmı! O semt tehlike altında

En düşük hava kirliliği ise Kumköy bölgesinde ölçüldü. İşte İstanbul'daki hava kirliliği değerleri...
HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜM SONUÇLARI 📡
🔴 En yüksek hava kirliliği tespit edilen bölge:
Göztepe D-100: 119 (Hassas)
🟢 En düşük hava kirliliği tespit edilen bölge:
Kumköy: 6 (İyi)
📌 HAVA KALİTESİ KATEGORİLERİ
0-50: İyi ✅
51-100: Orta ⚠️
101-150: Hassas ❗
151-200: Sağlıksız 🚨
201-300: Kötü ❌
301-500: Tehlikeli ☣️
AVRUPA YAKASI HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLERİ 🌍
İyi seviyede olan bölgeler: ✅
Kumköy - 6
Sultangazi 1 - 22
Sarıyer - 43
Arnavutköy - 48
Yenibosna - 49
Orta seviyede olan bölgeler: ⚠️
Çatladıkapı - 55
Silivri MTHM - 55
Maslak - 55
Alibeyköy - 55
Beylikdüzü - 59
Esenyurt - 56
Avcılar - 55
Bağcılar - 56
Beşiktaş - 55
Aksaray - 66
ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLERİ 🌏
İyi seviyede olan bölgeler: ✅
Ümraniye - 34
Selimiye - 46
Sancaktepe - 43
Şile MTHM - 51
Büyükada - 45
Orta seviyede olan bölgeler: ⚠️
Sultanbeyli - 55
Üsküdar - 55
Kartal - 55
Kadıköy - 57
Tuzla - 85
Hassas seviyede olan bölgeler: ❗
Göztepe D-100 - 119
HAVA KİRLİLİĞİ NEDEN ARTTI? 🤔
İstanbul'da 11 Mart'tan itibaren etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozları, kentte hava kirliliğini olumsuz etkiliyor. Özellikle trafik yoğunluğu yüksek bölgelerde hava kalitesi düşüş gösterdi. 🚗💨
VATANDAŞLARA ÖNERİLER 🏠
Hassas gruplar (yaşlılar, çocuklar, solunum yolu hastaları) dışarı çıkarken dikkatli olmalı. 🚶♂️
Kapalı alanlarda hava filtreleme sistemleri kullanılmalı. 🏢
Maske kullanımı, özellikle hassas hava kalitesi bölgelerinde önerilir. 😷
Araç kullanımını azaltarak toplu taşıma tercih edilmeli. 🚋
Fotoğraflar: AA