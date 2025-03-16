Ölçüm bugün yapıldı! İstanbul’da hava kirliliği alarmı! O semt tehlike altında

HAVA KİRLİLİĞİ NEDEN ARTTI? 🤔

İstanbul'da 11 Mart'tan itibaren etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozları, kentte hava kirliliğini olumsuz etkiliyor. Özellikle trafik yoğunluğu yüksek bölgelerde hava kalitesi düşüş gösterdi. 🚗💨