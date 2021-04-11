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O iller için tam kapanma mı geliyor? HES kodu ve PCR...

1 Mart'ta kademe kademe normalleşmeye geçen Türkiye'de koronavirüs vakalarında patlama yaşanıyor. Son 24 saatte koronavirüs vakaları 50 bini aştı. Koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? sorusunun yanıtı için Salı günkü Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karar beklenirken uzmanlardan o iller için tam kapanma çağrısı geldi. İşte detaylar…

11.04.2021 12:06 - Son Güncelleme: 11.04.2021 12:06
O iller için tam kapanma mı geliyor? HES kodu ve PCR...

Türkiye'de son günlerde artış gösteren koronavirüs vakalarıyla birlikte birçok il 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alıyor. Kırmızı kategori olarak belirtilen bu iller arasında, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği iller de bulunuyor.

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O iller için tam kapanma mı geliyor? HES kodu ve PCR...

Özellikle turizm sezonu öncesi Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir'deki vaka sayısı artışı, turizmcileri endişelendiriyor.

O iller için tam kapanma mı geliyor? HES kodu ve PCR...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, dolmuştaki yoğunluktan kafe restoranına, aile toplantılarından site toplantılarına kadar herkesin faktör olduğu bir yoğunluk yaşadıklarını söyleyerek, "O nedenle de herkes kendine ait sorumluluğu yerine getirebilirse, herkes evin önünü süpürürse sokak temiz olur" dedi.

O iller için tam kapanma mı geliyor? HES kodu ve PCR...

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTADAN İTİBAREN DÜŞÜŞ OLACAK'
Prof. Dr. Aydın, virüsün kendisi bir yerlere çekip çoğaldıktan sonra insanlara saldırmadığını belirterek, "Hepimizin sülalesinde, evinde, yakınlıklarımızda vakalar olmaya başlıyor 'geri geldi' diyoruz.

O iller için tam kapanma mı geliyor? HES kodu ve PCR...

Oysa geri getiren biziz. 'Geri geldi' deyince birbirimizle olan yakınlığımızı yeniden kontrol ediyoruz. Şu anda Türkiye hemen hemen yeniden o ısıyı hissetmiş durumda. Benim analizlerime göre; önümüzdeki haftadan itibaren belirli bir düşüş olacak.