O iller için tam kapanma mı geliyor? HES kodu ve PCR...
1 Mart'ta kademe kademe normalleşmeye geçen Türkiye'de koronavirüs vakalarında patlama yaşanıyor. Son 24 saatte koronavirüs vakaları 50 bini aştı. Koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? sorusunun yanıtı için Salı günkü Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karar beklenirken uzmanlardan o iller için tam kapanma çağrısı geldi. İşte detaylar…
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, dolmuştaki yoğunluktan kafe restoranına, aile toplantılarından site toplantılarına kadar herkesin faktör olduğu bir yoğunluk yaşadıklarını söyleyerek, "O nedenle de herkes kendine ait sorumluluğu yerine getirebilirse, herkes evin önünü süpürürse sokak temiz olur" dedi.