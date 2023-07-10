Litvanya'da NATO hareketliliği! Vilnius'ta güvenlik üst düzeye çıkarıldı: Patriotlar havalimanına konuşlandırıldı

UKRAYNA İLE İLİŞKİLER KONUŞULACAK

Ukrayna başlığında, bu ülkeye gelecek birkaç yılı kapsayacak ve elindeki Sovyet dönemi malzemeleri NATO standartlarına getirecek şekilde askeri desteğin artırılması, Ukrayna ile siyasi ilişkilerin yukarı taşınarak NATO-Ukrayna Konseyi'nin kurulması ve bunun ilk toplantısını yapması, ayrıca Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri bulunuyor.