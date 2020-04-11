Murat Bardakçı yazdı: İşte Türkiye'nin Etiyopya’dan Bengladeş’e kadar yaptığı bazı yardımlar!
Koronavirüsle mücadele sürecini en iyi şekilde yürüten ülkeler arasında yer alan Türkiye, tıbbi malzeme sıkıntısı çekmediği gibi birçok ülkeye de yardım gönderiyor. Türkiye'nin bu başarısını hazmedemeyen bazı muhalif isimler ise durumdan rahatsız olarak yardımları provoke ediyor. "Avrupa'ya yardım göndermenin adı "insanlık" ve "âlîcenaplık"tır." diyen Habertürk Gazetesi yazarı Murat Bardakçı, Türkiye'nin geçmişte yaptığı yardımları aktardı.
İşte Murat Bardakçı'nın Türkiye'nin geçmişte yaptığı yardımları kaleme aldığı o yazısı ve tarihi belgeler:
Türkiye bir yandan Koronavirüs ile mücadele ediyor, bir yandan da tıbbî araç-gereç sıkıntısı çeken ve salgın yüzünden ölüm oranlarının yüksek seyrettiği memleketlere, hattâ zenginlik sıralamasında en başta yeralan ülkelere koliler dolusu yardım malzemesi gönderiyor…
Aynı dertten, yani Koronavirüs salgınından mustarip olan memleketlere bizim de şiddetle ihtiyaç duyduğumuz tıbbî malzemeden az da olsun göndermemiz şık ve şıklıktan da öte bir harekettir; bu harekete "insanlık", "âlîcenaplık" ve "âtıfet" denir. Türkiye böyle âlicenaplıkları tarihi boyunca, imparatorluk asırlarından buyana göstermiş ve bu zarif geleneği Cumhuriyet döneminde, üstelik pek öyle parasının-pulunun olmadığı, hububat satıp döviz kazanmaya çabaladığı senelerde de devam ettirmiştir.
Bugün burada kıtlık yahut salgın yüzünden muhtaç vaziyete düşmüş memleketlere karşı Cumhuriyetin ilk senelerinden itibaren ortaya koyduğumuz âlîcenaplıkla alâkalı bazı belgeleri ve Bakanlar Kurulu Kararları'nı yayınlıyorum. Belgeler rahatça okunabilecek vaziyette oldukları için bunları ayrıca metin haline getirmeye gerek görmedim.