PODCAST CANLI YAYIN

MİT'ten "veri casuslarına" operasyon: Sorgu panelleri ve siteler kapatıldı

Son dakika haberleri... MİT koordinesinde Jandarma, USOM ve MASAK'ın desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı sorgu panelleri üzerinden vatandaşların kişisel verilerini ele geçirerek yurtdışına aktaran şebeke çökertildi. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya'daki eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda "Sowix", "Ondex" ve "EmreQuery" gibi yasa dışı panellerin de aralarında bulunduğu 9 site ile siber casusluk için kullanılan Telegram grupları kapatıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçiren şebekeye yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Takvim Logo

İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya'da eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT'ten "veri casuslarına" operasyon
Takvim Logo

MİT koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) desteğiyle yürütülen operasyon, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. Yasa dışı sorgu sistemleri üzerinden vatandaşların verilerine erişim sağlayan şüpheliler için gözaltı kararı çıkarıldı.

Takvim Logo

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan isimler arasında yasa dışı sorgu sistemlerinin yöneticileri ve geliştiricileri de yer aldı. Y.Z.H., B.K. ve M.Ş. mahkeme kararıyla tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Takvim Logo

CASUSLUK BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

USOM'un teknik incelemeleriyle siber suçluların altyapısı deşifre edilirken, MASAK'ın araştırmaları örgütün yasa dışı gelir kaynaklarını ve para trafiğini açığa çıkardı. Elde edilen verilerin casusluk faaliyetleri kapsamında yurtdışındaki bağlantılara aktarıldığı tespit edildi.

Takvim Logo

9 SİTE VE TELEGRAM GRUPLARI KAPATILDI

Operasyon kapsamında "Sowix", "Ondex" ve "EmreQuery" isimleriyle bilinen yasa dışı sorgu panellerinin de aralarında bulunduğu 9 internet sitesi kapatıldı.

Takvim Logo

Ayrıca şüphelilerin iletişim kurduğu Telegram grupları erişime engellendi. Güvenlik güçleri söz konusu gruplardan "siber casusluk ve yasa dışı sorgu sistemleriyle mücadelede kararlılık" mesajı paylaştı.