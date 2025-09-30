MİT'ten "veri casuslarına" operasyon: Sorgu panelleri ve siteler kapatıldı

MİT koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) desteğiyle yürütülen operasyon, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. Yasa dışı sorgu sistemleri üzerinden vatandaşların verilerine erişim sağlayan şüpheliler için gözaltı kararı çıkarıldı.