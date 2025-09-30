MİT'ten "veri casuslarına" operasyon: Sorgu panelleri ve siteler kapatıldı
Son dakika haberleri... MİT koordinesinde Jandarma, USOM ve MASAK'ın desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı sorgu panelleri üzerinden vatandaşların kişisel verilerini ele geçirerek yurtdışına aktaran şebeke çökertildi. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya'daki eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda "Sowix", "Ondex" ve "EmreQuery" gibi yasa dışı panellerin de aralarında bulunduğu 9 site ile siber casusluk için kullanılan Telegram grupları kapatıldı.
