Milyonlarca öğrenciye ödenecek! 2022-2023 eğitim dönemi bursları! İSOV, VGM, TÜGVA, TÜRGEV burs başvuruları başladı! Aylık 1.250, 1.500, 1.750 TL...

2022 2023 eğitim öğretim dönemi için birçok kuruluş da burs progamlarını açıkladı. Öğrencilere sektörlerden de destek gelmeye devam ediyor. Bu nedenle milyonlarca öğrenci hangi kurumun ne kadar burs verdiğini araştırmaya başladı. İşte 2022 burs veren kurumlar ve konu hakkında merak edilenler...