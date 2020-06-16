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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gazi Fişek Fabrikası’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Gazi Fişek Fabrikası'nda inceleme ve denetlemelerde bulunarak, devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen JMK Bora-12 keskin nişancı tüfeğini yakından inceledi.

16.06.2020 17:28 - Son Güncelleme: 16.06.2020 17:32
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gazi Fişek Fabrikası’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, bakanlığa bağlı birimlerde denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, Sahra Solunum Cihazı ile yerli ve milli imkanlarla üretilen silahları yakından inceledi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gazi Fişek Fabrikası’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile bakanlığa bağlı birimlerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, ilk olarak bakanlığın ilaç fabrikasını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gazi Fişek Fabrikası’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu

Akar, koronavirüse karşı geliştirilerek, belli aşamaya gelen ilaç üretim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gazi Fişek Fabrikası’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu

Bakan Akar, daha sonra Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) Maske Üretim Fabrikası'na geçti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gazi Fişek Fabrikası’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu

MKEK tarafından geliştirilen maske üretim cihazını yerinde inceleyen Akar, maske üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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