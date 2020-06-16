Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gazi Fişek Fabrikası’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Gazi Fişek Fabrikası'nda inceleme ve denetlemelerde bulunarak, devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen JMK Bora-12 keskin nişancı tüfeğini yakından inceledi.
16.06.2020 17:28
- Son Güncelleme: 16.06.2020 17:32
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile bakanlığa bağlı birimlerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, ilk olarak bakanlığın ilaç fabrikasını ziyaret etti.
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