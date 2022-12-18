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Haberler Güncel Milli piyangoyu 12'den vuracak burçlar açıklandı! 2023'te para bu burçların yakasından düşmeyecek! En talihli 4 burç...

Milli piyangoyu 12'den vuracak burçlar açıklandı! 2023'te para bu burçların yakasından düşmeyecek! En talihli 4 burç...

2023 yılında parasını 4'e, 5'e katlayacak burçlar belli oldu. Milli piyango ve şans oyuncuların en talihli burçlar açıklandı. Yeni yıl yaklaşırken astrologların ışığında 2023 yılının en şanslı burçları ortaya çıktı. Şansın üzerinde burçların etkisi var mı sorusuna ABD'li astrolog Reda Wigle yanıt verdi. İkramiye tutturması en olası ve en şanslı burçları tek tek açıklayan ünlü astrolog o burçları işaret etti. İşte detaylar...

18.12.2022 16:08 - Son Güncelleme: 18.12.2022 16:08
Milli piyangoyu 12’den vuracak burçlar açıklandı! 2023’te para bu burçların yakasından düşmeyecek! En talihli 4 burç...

Dünyaca ünlü astrolog ABD'de 2,04 milyar dolarlık tarihi loto ikramiyesinin bir talihliye çıktığının açıklanmasının ardından piyango ve şans oyunlarında en çok kazanan ve kazanma ihtimali olan burçları paylaştı. ABD astrolog Reda Wigle 3 burca işaret ederken ülkemizdeki astrologlardan da peş peşe açıklamalar geldi. 2023'te para bu burçların yakasından düşmeyecek! Gelin bu burçlar hangileri birlikte bakalım...

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Milli piyangoyu 12’den vuracak burçlar açıklandı! 2023’te para bu burçların yakasından düşmeyecek! En talihli 4 burç...

ABD'de Powerball piyangosu çekilişinde, 2,04 milyar dolarlık tarihi ikramiyeyi California'dan ismi açıklanmayan talihli kazandı. Ülke tarihindeki en büyük ikramiyeyi kazanan kişinin şansı nasıl bu kadar yaver gitti?

Milli piyangoyu 12’den vuracak burçlar açıklandı! 2023’te para bu burçların yakasından düşmeyecek! En talihli 4 burç...

ABD merkezli bir gazete burçların piyango, loto gibi şans oyunlarında etkisinin olduğunu yazdı. Ünlü astrolog Reda Wigle de en şanslı üç burcu sıraladı.

Milli piyangoyu 12’den vuracak burçlar açıklandı! 2023’te para bu burçların yakasından düşmeyecek! En talihli 4 burç...

Buna göre belirgin bir gezegen yerleşimine sahip oldukları için bazı burçlar daha şanslı. İşte açıklamaya göre şans oyunlarında en çok kazanan ve kazanma ihtimali olan 3 burç...

Milli piyangoyu 12’den vuracak burçlar açıklandı! 2023’te para bu burçların yakasından düşmeyecek! En talihli 4 burç...

BALIK

Balık burçları sadece duygusallıklarıyla değil psişik güçleriyle de bilinen bir burç. Hisleri, rüyaları, işaretleri takip eden balık burcu, Neptün keşfedilmeden önce Jüpiter tarafından yönetiliyordu. Bunun bir başka şanslı burç olan Yay'ın gezegeni olduğu biliniyor. Balık burçları, öngörü yetenekleri ve hisleri sayesinde loto, piyango ve şans oyunlarında diğerlerinden bir adım önde duruyor.

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