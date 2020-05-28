Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklar için "Oyun Alfabesi" hazırladı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, evde kalma sürecinde odalarında oyun oynayan çocuklar için Dünya Oyun Oynama Günü kapsamında "Oyun Alfabesi" hazırladıklarını belirtti. Bakan Selçuk, "Dünyanın en yetenekli tiyatrocuları olan çocuklarımızdan da önerilerini 'oyunalfabesi@meb.gov.tr'ye göndermelerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
28.05.2020 17:26
- Son Güncelleme: 28.05.2020 17:55
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