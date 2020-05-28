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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklar için "Oyun Alfabesi" hazırladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, evde kalma sürecinde odalarında oyun oynayan çocuklar için Dünya Oyun Oynama Günü kapsamında "Oyun Alfabesi" hazırladıklarını belirtti. Bakan Selçuk, "Dünyanın en yetenekli tiyatrocuları olan çocuklarımızdan da önerilerini 'oyunalfabesi@meb.gov.tr'ye göndermelerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

28.05.2020 17:26 - Son Güncelleme: 28.05.2020 17:55
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklar için Oyun Alfabesi hazırladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklar için "Oyun Alfabesi" hazırladıklarını belirterek, çocuklardan da öneri beklediklerini bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklar için Oyun Alfabesi hazırladı!

Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, evde kalma sürecinde küçücük bir odada oyun oynayan çocuklar için Dünya Oyun Oynama Günü kapsamında "Oyun Alfabesi" hazırladıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklar için Oyun Alfabesi hazırladı!

Bakan Selçuk, "Dünyanın en yetenekli tiyatrocuları olan çocuklarımızdan da önerilerini 'oyunalfabesi@meb.gov.tr'ye göndermelerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklar için Oyun Alfabesi hazırladı!

"Oyun Alfabesi"nde her harfe ayrılan kutuda bir oyun yer alıyor. İsteyen çocuklar, alfabedeki oyunlara benzer şekilde hazırladıkları oyunları, Bakanlığın "oyunalfabesi@meb.gov.tr" adresine gönderecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklar için Oyun Alfabesi hazırladı!

MEB, gelen oyunları, "Çocukların Dilinden Oyunlar" adıyla kitaplaştıracak.

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