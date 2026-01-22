Mihriban Yılmaz'ın katili Fatih İnan'ın görüntüleri ortaya çıktı: Orman yoluna böyle girdi
İzmir Bornova'da Mihriban Yılmaz'ı boğarak öldürüp cesedini ormana gömen Fatih İnan'ın, kamyonetiyle Ümit Mahallesi'nden ayrılarak orman yoluna girdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Cinayeti itiraf ederek tutuklanan İnan'ın, Yılmaz'ın cansız bedenini yaklaşık 10 kilometre ileride toprağa gömdüğü belirlenirken, şüphelinin Naile Büşra Sarıgül'ün ölümüyle de bağlantısının bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: