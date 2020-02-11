MHP lideri Devlet Bahçeli, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a özel aracını hediye etti
Başkent Ankara'da bulunan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli, çok sevdiği Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a yıllardır kullandığı Mercedes arabasını verdi. MHP lideri Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çelikel, 06 BD 008 plakalı aracı noter aracılığıyla aracın devrini yaptı ve anahtarları Özyavuz'a teslim etti.
11.02.2020 16:09
- Son Güncelleme: 11.02.2020 16:11
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