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MHP lideri Devlet Bahçeli, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a özel aracını hediye etti

Başkent Ankara'da bulunan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli, çok sevdiği Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a yıllardır kullandığı Mercedes arabasını verdi. MHP lideri Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çelikel, 06 BD 008 plakalı aracı noter aracılığıyla aracın devrini yaptı ve anahtarları Özyavuz'a teslim etti.

11.02.2020 16:09 - Son Güncelleme: 11.02.2020 16:11
MHP lideri Devlet Bahçeli, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a özel aracını hediye etti

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a özel aracını hediye etti

Bahçeli, çok sevdiği Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a yıllardır kullandığı Mercedes arabasını verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a özel aracını hediye etti

MHP lideri Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çelikel, 06 BD 008 plakalı aracı noter aracılığıyla aracın devrini yaptı ve anahtarları Özyavuz'a teslim etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a özel aracını hediye etti

Özyavuz, kendisine hibe edilen aracı aldıktan sonra bir açıklama yaparak şunları söyledi:

MHP lideri Devlet Bahçeli, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a özel aracını hediye etti

Sayın Genel Başkanım, şahsım ve Özyavuz Ailesine evlatlarımızdan torunlarımıza bırakacağımız; madde ile hesaplanamayacak kadar değerli olan bu çok kıymetli ve manevi değeri yüksek bu hediye ile bizlere bir şeref bahşettiniz.

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