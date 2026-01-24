PODCAST CANLI YAYIN

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor! İşte il il liste...

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi. Antalya'da sel ve hortum, İç ve Doğu Anadolu'da kar ile buzlanma bekleniyor. Doğu kesimlerde çığ tehlikesi alarmı verilirken Güneydoğu'da sıcaklıklar düşecek. Ülke genelinde ise sağanak ve kar yağışı görülecek. İşte il il yurtta hava durumu raporu...

Yurt genelinde hava koşulları yeniden hareketleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre birçok bölgede yağış etkisini gösterirken bazı illerde kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve sis riski öne çıkarken yüksek kesimlerde çığ tehlikesi dikkat çekiyor.

İstanbul'da hafta sonu kar yağacak mı?

AKOM tarafından paylaşılan güncel hava tahmin raporuna göre İstanbul'da bu hafta sonu kar yağışı beklenmezken şehir genelinde mevsim normallerinin üzerinde ılıman bir hava hakim olacak.

24 Ocak Cumartesi günü sisli ve parçalı bulutlu bir gökyüzüyle birlikte sıcaklıklar 13°C'ye kadar yükselirken 25 Ocak Pazar günü termometrelerin 16°C seviyelerini görmesi ve yerel yağmur geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

Ocak ayı sonuna kadar İstanbul'da ciddi bir soğuk hava dalgasının beklenmediği ve mevcut yağışların kar yerine yağmur şeklinde düşeceği belirtildi.

Uyarı TürüEtkilenecek BölgelerBeklenen Riskler
Kuvvetli Yağış UyarısıAntalya çevreleriAni sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski, ulaşımda aksamalar
Buzlanma ve Don Olayı Uyarısıİç ve Doğu kesimlerBuzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar, olumsuz hava koşulları
Çığ TehlikesiDoğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarıÇığ riski, can ve mal güvenliği açısından tehlike
MGM verilerine göre Antalya içi sarı kodlu uyarı bulunuyor.

Akdeniz'de sarı kodlu uyarı verilen ilçeler şu şekilde;

  1. Muratpaşa
  2. Manavgat
  3. Serik
  4. Aksu
  5. Döşemealtı
  6. Kepez
  7. Konyaaltı
24 OCAK CUMARTESİ HAVA RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak, Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir ve Çankırı dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı kesimlerinde yağmur, güney ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bolu dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yağışlı

SİİRT °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kaynak: Meteoroloji, X, Takvim arşiv foto, AA arşiv foto