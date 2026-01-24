Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor! İşte il il liste...

24 OCAK CUMARTESİ HAVA RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C , 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C , 9°C

Parçalı ve çok bulutlu