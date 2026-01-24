|Uyarı Türü
|Etkilenecek Bölgeler
|Beklenen Riskler
|Kuvvetli Yağış Uyarısı
|Antalya çevreleri
|Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski, ulaşımda aksamalar
|Buzlanma ve Don Olayı Uyarısı
|İç ve Doğu kesimler
|Buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar, olumsuz hava koşulları
|Çığ Tehlikesi
|Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanları
|Çığ riski, can ve mal güvenliği açısından tehlike
Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor! İşte il il liste...
Meteoroloji'den kritik uyarı geldi. Antalya'da sel ve hortum, İç ve Doğu Anadolu'da kar ile buzlanma bekleniyor. Doğu kesimlerde çığ tehlikesi alarmı verilirken Güneydoğu'da sıcaklıklar düşecek. Ülke genelinde ise sağanak ve kar yağışı görülecek. İşte il il yurtta hava durumu raporu...
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: